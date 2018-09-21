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Кремлевский кандидат Зимин на выборах в Хакасии отказался от борьбы

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  • 21.09.2018, 20:34
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Виктор Зимин

Второго тура не будет.

В Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов руководителя региона по состоянию здоровья, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в избиркоме. 9 сентября Зимин проиграл 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получив лишь 32 процента голосов против 45, сообщает «Радио Свобода».

Второй тур выборов в регионе должен был состояться в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Агентство отмечает, что, согласно законодательству, выборы состоятся через две недели, если с Коноваловым согласится соревноваться кандидат, занявший третье место в первом туре, — Андрей Филягин из «Справедливой России», набравший 11 процентов голосов. Эту информацию подтвердили телеканалу RTVi в администрации президента: «Теперь выборы пройдут не ранее, чем через две недели».

В случае, если Филягин откажется, то Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать 51% голосов избирателей.


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