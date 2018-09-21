Россельхознадзор решил отследить каждое яблоко и шампиньон из Беларуси 5 21.09.2018, 20:53

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Россияне подозревают белорусов в реэкспорте «санкционки».

Россельхознадзор будет инспектировать процесс закладки на хранение белорусских яблок, сообщила пресс-служба организации, пишет Office life.

Ведомство подозревает бизнес в реэкспорте с территории Беларуси сельхозпродукции, попадающей под антизападные санкции.

В ходе инспекций будет проводиться сравнение объемов производства и сортового состава яблок с данными, предоставленными Минсельхозпродом во время проверки, проведенной в конце августа.

Кроме того, Россельхознадзор продолжает контроль предприятий — производителей грибов-шампиньонов в РБ. Ввоз грибов осуществляется с тех предприятий, производственные мощности которых были подтверждены по итогам инспекции. Российские инспекторы считают целесообразным проводить предотгрузочный мониторинг для недопущения ввоза на территорию России санкционной продукции.

Аналогичные подходы будут использованы при организации контроля поставляемых в Россию яблок.