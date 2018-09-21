Какое место Беларусь на самом деле занимает среди «друзей» Китая? 2 21.09.2018, 21:03

2,410

Эпитет «железные братья» мало что значит.

Приехав в Минск, член политбюро компартии Китая, секретарь центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи сказал Александру Лукашенко то, что тот хотел услышать:

«Как вы правильно заметили, наши страны – железные братья, железные друзья».

Udf.by объясняет, почему белорусские власти зря козыряют особыми отношениями с Китаем.

Белорусские власти – не единственные «железные братья» для китайцев

Лукашенко и его помощникам наверняка очень приятно, что руководство сверхдержавы дает такую оценку совместному сотрудничеству. Но вообще-то китайцы на подобные эпитеты не скупы. Например, они называют «железным братом» Пакистан.

Экономисты, кстати, видят в этом подвох. Financial Times написала на днях, что масштабное кредитование Пакистана может иметь неприятные последствия.

«Руководители Пакистана описали свои отношения с Китаем как «железные братья» со связями, которые «выше Гималаев, глубже, чем самый глубокий океан и слаще меда».

Но эта гиперболическая риторика маскирует тот факт, что Пакистан сейчас фактически является клиентским государством Китая.

Многие внутри Пакистана открыто опасаются, что его зависимость от Пекина уже превращает его в колонию своего огромного соседа»,[/i] – цитируют Financial Times украинские СМИ.

Неправда ли, ситуация с китайскими кредитами в Пакистане напоминает белорусскую?

Си Цзиньпин встречается со всеми подряд

На встрече в Минске представитель Китая передал Лукашенко привет «от старого друга, хорошего друга председателя КНР Си Цзиньпина». Государственная пресса подает этот факт как еще одно подтверждение особых отношений.

Но вообще-то, несмотря на то, что Си Цзиньпин является одним из мировых лидеров, он регулярно лично проводит кучу переговоров с руководителями других государств. И встречается не только с Лукашенко, но и с главами других, маленьких по мерках Китая, государств.

В эти дни в китайском Тяньцзине проходит экономический форум «Восточный Давос».

Си Цзиньпин уже провел на нем встречи с президентами Латвии, Сербии, Самоа. А вот руководителя Беларуси среди участников форума почему-то не оказалось.

Также повторимся: руководители компартии Китая не скупятся на громкие эпитеты. Например, они называют «братьями» такие страны как Мозамбик и Экваториальная Гвинея.

Шестой человек в Китае не покидал страну специально ради встречи с Лукашенко

На встрече с Лукашенко Чжао Лэцзи сказал:

«Из-за моего визита вы скорректировали свою краткую зарубежную поездку, огромное вам спасибо за это».

Здесь важно понимать, что Чжао Лэцзи находится далеко не в числе первых руководителей Китая. Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев называет чиновника шестым человеком в иерархии китайской власти. Но важно помнить, что новую должность тот занял только в прошлом году, поэтому аппаратного веса адекватного своему посту он вряд ли успел набрать.

Важно также знать контекст, в рамках которого состоялась встреча Лукашенко и Чжао Лэцзи. Представитель Китая совершает целое турне: после Беларуси он полетит в Лаос и Вьетнам.

По меркам Китая товарооборот между странами ничтожен

С кем Китай дружит на самом деле? Это легко понять из данных о товарообороте этой страны с другими государствами. По итогам 2017 года первую двадцатку замкнула Италия – ее товарооборот с Поднебесной составил около 50 миллиардов долларов.

Для сравнения: у Беларуси с Китаем всего 3 миллиарда.

Наша страна не выделяется даже среди постсоветских стран. Товарооборот между Украиной и Китаем составил в прошлом году около 7 миллиардов долларов, между Казахстаном и Китаем – около 10.

И кто здесь «железные братья»?