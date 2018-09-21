Пенсионные накопления россиян заморозили навсегда 5 21.09.2018, 21:17

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Ранее «заморозка» предполагалась как временная мера.

"Заморозка" накопительной части пенсии, которая была введена в 2014 году и декларировалась как временная, а затем ежегодно продлевалась, принесла в бюджет 2 триллиона рублей.

Эту сумму государство сэкономило, направляя пенсионные накопления граждан на выплаты текущим пенсионерам и сокращая трансферт из бюджета в пенсионный фонд, пишет finanz.ru.

Как сообщает РИА Новости, такие данные привел в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах второго Евразийского женского форума.

Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что накопительную часть пенсии "разморозят", он заявил: "Такой вероятности нет".

Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), будет уходить на текущие выплаты пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось изначально, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.

"Заморозка - это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн рублей. Сэкономил, а люди ничего не потеряли", - сказал Топилин.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "заморозки" до 2020 года. Но это "лишь такое временное решение", сказал министр: "Сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу".

По задумке ведомства, которое готовит реформу совместно с ЦБ, в рамках нового механизма накопления станут собственностью граждан.

Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат - срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).