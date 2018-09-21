закрыть
21 сентября 2018, пятница, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Украинские военные освободили хутор Вильный в Луганской области

4
  • 21.09.2018, 21:30
  • 2,695

Группа разведчиков провела молниеносную и результативную операцию.

В Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем пророссийских боевиков, сообщает ТСН.

По данным издания, группа украинских разведчиков провела молниеносную и результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

В результате, как отмечается в сюжете, передовая северо-восточнее Золотого стала еще ближе к государственной границе.

По предварительным подсчетам, на хуторе проживает около 80 человек. В свое время боевики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Напомним, 2 июля стало известно, что рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил провела операцию по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 Луганской области.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич