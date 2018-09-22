США намерены усилить давление на Венесуэлу 22.09.2018, 8:05

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что власти Венесуэлы действуют вопреки интересам народа страны.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News сообщил о намерении Вашингтона расширить давление на руководства Венесуэлы в ближайшее время. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

"Думаю, в ближайшие дни вы увидите ряд шагов, направленных на наращивание давления на представителей венесуэльского руководства, которые действуют вопреки интересам народа Венесуэлы. Мы полны решимости добиться того, чтобы народ Венесуэлы мог высказывать свое мнение", – сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы.