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В Светлогорске, пока сотрудники ГАИ оформляли ДТП, там же произошло еще одно

  • 22.09.2018, 8:10

Пострадали пятеро.

В Светлогорске, пока сотрудники ГАИ оформляли ДТП, в место аварии влетел другой автомобиль. В результате пять человек пострадали, сообщает ranak.me.

Инцидент произошел вечером 6 сентября. У «Евроопта» на улице Шоссейной столкнулись Nissan и Opel. К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и принялись оформлять ДТП.

Через какое-то время со стороны железнодорожного переезда двигался Rover. Его водитель, не снижая скорости, проехал через ограждения, мимо знаков и врезался в Nissan. Находящиеся в этот момент возле капота авто водитель и пассажиры отбежать не успели. Пострадали пять человек. Всех их доставили в больницу. Один из мужчин получил тяжелые травмы.

Как позже пояснил водитель Rover, он засмотрелся на автомобиль ГАИ и в итоге не заметил еще одну стоящую впереди машину.

Светлогорским РОСК в отношении водителя Rover возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».


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