Украина готовит санкции против партнеров Фирташа в оккупированном Крыму 1 22.09.2018, 8:49

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Дмитрий Фирташ

Производство химпродукции на территории оккупированного Крыма угрожает жизни и здоровью украинцев.

Правительство Украины готовит санкции против ряда компаний, партнеров завода "Крымский титан" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом пишет "ЛІГАБізнесІнформ".

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что санкции против компаний, причастных к бизнесу Фирташа в аннексированном Крыму, сделают невозможными их экономические отношения с Украиной и позволят ограничить или прекратить их экономические отношения со странами Евросоюза.

Сейчас проект рассматривают органы государственной власти, после чего он будет вынесен на рассмотрение правительства на заседании СНБО.

Авторы инициативы считают, что производство химической продукции на территории оккупированного Крыма угрожает жизни и здоровью украинцев.

Санкции могут коснуться компаний Letan Investments Limited (Кипр), ООО "Титанактив" (РФ), ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), Ohna Holdings Limited (Кипр), ООО "Химкомснаб" (РФ) и Tolexis Enterprises AG (Швейцария).

Подконтрольная Фирташу Tolexis Enterprises AG занималась реализацией продукции "Крымского титана" более чем в 60 европейских странах. "Химкомснаб" – исключительно на российской территории. Сырье на завод поставляют ООО "Титановые инвестиции", ООО "Титанактив", а также с 2017 года – "Центр оптимальных технологий".

"Титановые инвестиции" Фирташ зарегистрировал в 2014 году в Москве, чтобы избежать потерь крымских активов. Однако в 2016 году указом президента Украины Петра Порошенко Украина ввела санкции против "титановых инвестиций". 24 августа жители Армянска рассказали о выбросе неизвестного вещества в атмосферу.

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов уточнил, что выброс произошел на местном заводе "Крымский титан". 4 сентября "власти" Крыма сообщили, что работу "Крымского титана" приостановят на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.

Жители Каланчака Херсонской области 4 сентября также стали жаловаться на ухудшение самочувствия. С 6-го по 8 сентября за помощью к медикам обратился 61 украинский пограничник.

14 сентября стало известно о новых выбросах в Армянске, "власти" Крыма объявили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. 15 сентября "глава городской администрации" оккупированного Армянска Василий Телиженко сообщал, что детям Армянска на неделю продлили каникулы. 16 сентября он заявил о нормализации ситуации в городе.