Путин должен уйти 11 Нина Хрущева

22.09.2018, 9:00

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Нина Хрущева

Положение главы Кремля пошатнулось.

Контролировать прессу и разжигать национализм — президент РФ Владимир Путин всегда знал, как удерживать высокий рейтинг и завоевывать любовь россиян. Но что‑то пошло не так.

В апреле резко упал курс рубля: частично из‑за санкций, введенных в ответ на предполагаемое отравление Кремлем бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Затем в июне, как раз в момент открытия чемпионата мира по футболу, проходившего в РФ, правительство предложило повысить пенсионный возраст — с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Общество возмутилось. Рейтинг поддержки власти тут же обвалился на 15 пунктов. Это самый мощный спад за все 18 лет правления Путина.

Кроме того, доверие к самому Путину снизилось до 48 % примерно с 60 %. Для сравнения: даже в начале третьего путинского срока в 2012‑м, когда проходили массовые протесты против его возвращения на президентский пост, около 60 % россиян заявляли, что доверяют ему.

В тот момент Путин сумел поднять рейтинг, представив себя защитником России. Когда США во главе с Бараком Обамой дали понять, что не станут соблюдать собственную красную линию в Сирии, Кремль вступил в игру в качестве ненадежного гаранта разоружения Башара Асада.

Чтобы еще больше укрепить свое положение в стране и продемонстрировать несгибаемость России перед волей Америки, Путин предоставил убежище Эдварду Сноудену, предавшему гласности информацию об Агентстве национальной безопасности США. Внутри РФ Путин следил, чтобы строились новые дороги и мосты, ремонтировалась инфраструктура и обновлялись общественные пространства с парками, фонтанами, кафе. Да, все это не сработало для экономики (и уж тем более не расширило свобод россиян), но помогло Путину утвердиться в качестве защитника Великой России. После аннексии Крыма в марте 2014‑го (что стало откровенным вызовом Западу), его рейтинг взлетел до головокружительных 87 %.

В марте 2018 года Путин спокойно выиграл выборы, гарантировав себе четвертый президентский срок с 76 % голосов. Тогда его рейтинг поддержки составил 82 %.

Но начавшийся чемпионат мира подкосил этот показатель. На мундиаль съехались более 700 тыс. зарубежных туристов: они изменили представления россиян о лидере и том, что является важным. Неприветливый Путин во время финального матча стоял под зонтиком, пока президенты Хорватии и Франции, болея за свои команды, мокли под проливным дождем.

Между тем российский народ впечатлил мир своим радушным гостеприимством. Владельцы баров, проводники поездов, говорящие по‑английски волонтеры тепло принимали гостей. Россияне поняли, что им не нужна победа любой ценой; они могут быть великими и без милитаристского диктата Кремля.

Возмутительная пенсионная реформа спровоцировала целую череду протестов: Путин со скрипом пообещал смягчить это решение и одновременно попросил россиян о понимании. Но согласно последним опросам, 53 % населения готовы протестовать и дальше. 9 сентября, в день проведения местных выборов, десятки тысяч россиян присоединились к протестам, организованным борцом с коррупцией, юристом и оппозиционным лидером Алексеем Навальным.

Среди протестующих было много молодых людей. Они недовольны не только пенсионной реформой, которая не коснется их еще долгое время, но и недостатками путинского режима в более широком смысле. Как считают многие, даже если Путин и восстановил статус России как великой державы, это не компенсирует повсеместную коррупцию и отсутствие перспектив в стране. Молодежь считает режим устаревшим, а самого Путина — препятствием на пути перемен.

И последний фактор: разочарованные и недовольные российские бизнесмены. Как и молодые россияне, предприниматели задаются вопросом: “А стоит ли путинская напористая внешняя политика воинственного национализма, которая в прошлом приносила ему столь мощную внутреннюю поддержку, такой высокой цены?”

Путин, конечно, знает, что его положение пошатнулось. Именно поэтому полиция так жестко обходилась с протестующими, арестовывая их сотнями. Кремль боится не только новых митингов, но и усиления оппозиции со стороны бизнесменов, часть из которых входит в ряды могущественной российской элиты.

Путинский имидж защитника величия России и символа надежды постепенно меркнет, а его проверенная тактика восстановления популярности, например, с помощью аннексии территорий соседних стран, не годится в качестве долгосрочной стратегии. И если глава Кремля не приступит к проведению реальных перемен в России, его рейтинг поддержки продолжит падать. Это, в свою очередь, повышает шансы того, что после нынешнего срока в 2024 году он наконец уйдет с поста президента. А может, и раньше.

Нина Хрущева, Project Syndicate

Правнучка Никиты Хрущева, декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики, руководитель проекта «Россия»

Перевод: nv.ua