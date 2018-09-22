Камеры NASA засняли самые редкие облака на Земле 22.09.2018, 9:11

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Учёные из NASA запустили исследовательский зонд PMC Turbo.

С помощью шести фотокамер с высоким разрешением и нескольких датчиков зонд собрал всю необходимую информацию о различных типах облаков.

Об этом пишет Science Alert.

В течении пяти дней на высоте в 80 километров научно-исследовательский шар медленно пересёк Арктику и завершил свой путь у Западного Нунавута в Канаде. Изучение более 6 миллионов уникальных изображений позволило учёным больше узнать о самом редком типе атмосферного явления — серебристых или полярных мезосферных облаках, пишет golos.ua.

С помощью подробных данных, полученных с метеорологических датчиков, исследователи выяснили, что на цвет облаков (от тёмно-серого до голубоватого) влияет присутствие маленьких частичек льда, находящихся в верхних слоях атмосферы.

Учёные считают, что кроме льда на цвет, форму и размер облаков влияют и другие факторы, такие как турбулентность, гравитационные волны и многие другие особенности.