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Деревню в Гомельской области атаковали тарантулы

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  • 22.09.2018, 9:13
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Крупные пауки не впервые встречаются в Гомельском регионе.

На этот раз членистоногие взяли в кольцо деревню Ударное Лельчицкого района. Жители встречают их в огородах, сараях, даже в домах, местной школе, медпункте, магазинах. Очевидцы говорят, чо пауки агрессивны, не боятся нападать, сообщает телеканал ОНТ.

Ученые подтверждают — это настоящий южнорусский тарантул. Может достигать размеров с человеческую ладонь. Сам вид хоть и редко, но все же встречается у нас на юго-востоке. А в связи с потеплением климата, их среда обитания расширяется, а активность растет.


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