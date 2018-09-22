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Студенты против Гитлера: 100 лет герою немецкого Сопротивления

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  • 22.09.2018, 9:24
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Ганс Шолль

22 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Ганса Шолля - создателя и участника подпольной организации «Белая роза».

Хотя Ганс Шолль (Hans Scholl) прожил очень недолгую жизнь (национал-социалисты казнили его, когда ему было всего 24 года), эта жизнь изобиловала крутыми поворотами. В четырнадцать лет, восхищенный романтикой факельных шествий, утренних линеек с поднятием флага, военных игр, сборов у костра и пеших походов, он, вопреки воле родителей, вступил в гитлерюгенд - молодежную организацию НСДАП. Причем еще до того, как партия Гитлера пришла к власти в Германии, пишет dw.com.

Карьера в гитлерюгенде

Родители Ганса Шолля были глубоко религиозными людьми, протестантами, в таком духе воспитывали и своих пятерых детей. Выбор юного Ганса, который к тому же очень быстро дослужился в гитлерюгенде до командира отряда (ему подчинялись 150 человек!) и был удостоен чести приветствовать вождей национал-социалистической партии на ее съезде в Нюрнберге, стал для них полной неожиданностью.

Ганс и Софи Шолль

На этом, правда, его карьера в гитлерюгенде закончилась. Разочаровавшись в идеях национал-социализма, Ганс Шолль вместе с несколькими ровесниками, среди которых были также его сестры и брат, стал организовывать запрещенные "тайные сборища" (так они назывались в документах гестапо) христианской молодежи, где ребята пели вместе народные песни из разных стран - в том числе и русские. В 1937 году Ганса вместе с другими участниками этих песенных вечеров арестовали, но, строго предупредив, отпустили. Правда, его самого обвинили еще и в гомосексуализме (что в "третьем рейхе" было уголовным преступлением и каралось вплоть до заключения в концлагерь), но суд не подтвердил обвинение.

Спасло Ганса и то, что он, окончив в 1937 году школу, уехал в другой город работать "на производстве", что добровольно-принудительно рекомендовалось делать всем выпускникам школ в нацистской Германии. Потом его призвали в армию. Без трудового стажа, а также без обязательной службы в вермахте в университет его бы не приняли. Ганс Шолль стал учиться медицине в Мюнхенском университете в 1939 году, сразу после демобилизации. Но учился недолго: в мае 1940 года его послали на французский фронт санитаром, но Франция очень скоро капитулировала, а потому фельдфебель Шолль вернулся в Мюнхен.

Подпольная организация "Белая роза"

Увиденное за этот короткий срок на фронте, прежде всего жестокость солдат вермахта и подразделений СС по отношению к гражданскому населению в Бельгии, где Ганс Шолль тоже побывал, обусловили еще один крутой поворот в его мировоззрении. Он стал ненавидеть нацизм. И именно тогда было решено активно сопротивляться режиму, и именно тогда появилась "Белая роза". Главной движущей силой этой подпольной организации были Ганс и его однокурсник по медицинскому факультету Александр Шморель (Alexander Schmorell). 

Александр Шморель

Александр Шморель родился в Оренбурге. Отец - немец, мать - русская. Она умерла во время революции, отец женился во второй раз, и вскоре вся семья переехала в Германию. Призванный на воинскую службу со студенческой скамьи, Александр принял участие в немецком вторжении в Судеты в 1938 году. Увиденное потрясло его. С тех пор он стал активным противником гитлеровского режима - "атеистической военной машины",  как говорилось в одной из первых листовок "Белой розы", написанной Шморелем вместе с Гансом Шоллем.

К ним присоединились сестра Ганса Софи (Sophie Scholl), студенты-медики Кристоф Пробст (Christoph Probst) и Вилли Граф (Willi Graf), позже - профессор Курт Хубер (Kurt Huber), преподававший философию и музыковедение. Они составили ядро подпольной организации. И все были в 1943 году, после провала, арестованы и казнены.

Провал и казнь подпольщиков

"Белая роза" успела выпустить шесть листовок, каждую - в сотнях экземпляров. Их размножали на гектографе и рассылали по почте. Адреса брали из телефонной книги. Если поначалу "Белая роза" призывала в листовках к пассивному сопротивлению против нацистского режима, опираясь, прежде всего, на гуманистические, христианские идеалы, то со временем призывы становились все радикальней. В листовке, выпущенной в начале 1943 года, после разгрома под Сталинградом, Гитлера называли "убийцей".

Гестапо давно охотилось за авторами листовок, но их поймали случайно. 17 февраля 1943 года  Ганс и Софи Шолль раскладывали листовки в пустых аудиториях и на лестнице Мюнхенского университета. Случайным свидетелем этого стал завхоз университета. Он и сдал их гестапо. Уже через четыре дня прошел первый процесс по делу "Белой розы". Ганса и Софи Шолль судили за "подрыв боеспособности страны", "пособничество врагу" и "измену родине". Их казнили всего спустя несколько часов после объявления приговора. Они достойно встретили смерть.

Последними словами Ганса Шолля, сказанными им перед смертью, были: "Да здравствует свобода!"


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