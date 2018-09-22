На шопинг в Таллинн: сравниваем цены с Минском 13 22.09.2018, 9:49

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Источник: onliner.by

Cредняя зарплата в самой успешной стране бывшего СССР около €1000 чистыми.

Что делать в Эстонии? Шататься по сказочному Таллинну. Заехать в приятный Пярну. Зажечь ночь на пароме по пути в Хельсинки или Стокгольм. Но это план для занудного европейского туриста. А мы из Беларуси, а значит, и дня не можем прожить, если что-нибудь с чем-то не сравним. Например, цифры на магазинных полках, пишет «Онлайнер».

Lido, Lacoste, бизнес с выдержкой

После Белостока (ватов-журеков-ашанов) ни от одной из стран на планете Земля больше ничего хорошего не ждешь. От Эстонии в том числе — ни сладких цен на шмотки, ни адекватных на продукты в гипермаркете. Как-то эта страна вообще не ассоциируется с местом, где дешево и приятно. До всебелорусского идеала в Подлясье Эстонии примерно как Кабо-Верде до Бегомля.

Белорусов здесь по понятным причинам также не ждут. Может, в иных местах и не видели ни разу. Инфраструктура заточена на богатых покупателей из России и совсем богатых из Финляндии. Практически сразу выясняется: в Эстонии умеют продавать и делают это со вкусом и умением.

В небольшом Таллинне с торговыми центрами полный порядок. Стандарт — такие объекты имеются в каждом районе города. И даже в «спальнике» можно встретить шикарный гипермаркет. Нарядно, весело, говорят по-русски. В ТЦ выписывают такс-фри. Ездить по городу, конечно, нет смысла: выбор брендов примерно одинаков.

Многие начинают свою таллиннскую закупочную программу с комплекса Nautica (Ahtri, 9). Он расположен в порту недалеко от Старого города.

Источник: onliner.by

Плюс в том, что есть большая парковка. Первые два часа бесплатно, далее €1 за каждые 30 минут. Бренды стандартные: House, Сropp, Sinsay, Monton, H&M и тому подобные. Летом бывают скидки «до 80%».

В Nautica есть большой винно-водочный. Это специфика страны. В Эстонию приплывает много работяг из скандинавских держав. Их цель, помимо лицезрения красот, — алкошопинг. Берут ящиками виски и коньяк. И в городе, и на паромах. Некоторые финны доезжают до Латвии, где еще дешевле. Вот что объединяет наши народы в их заграничных вылазках! Правда, в этой части Европы проще с лимитами.

В Старом городе начинается улица Виру — главная шопинг-артерия города. В окрестностях сразу несколько крупных магазинных комплексов: Viru Keskus, Foorum, Kaubamaja. Тут можно быстро найти, к примеру, майку для сбора картофеля от Lacoste. Но вообще-то, можно в этот квартал не заходить. Центр есть центр — цены не особо.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

На Ратушной площади имеет смысл заглянуть в старейшую в Европе аптеку. По крайней мере так позиционирует себя Raeapteek. Дата основания не известна, но уже в 1422 году у аптеки был третий владелец. В этих краях умеют вести бизнес на дистанции (в других краях это порой крайне затруднительно).

Источник: onliner.by

В Таллинне имеется ТЦ сети Stockmann. Это для тех, кто любит покачественнее. Можно купить элитную селедку в продуктовом бутике деликатесов (хотя самая лучшая селедка все же в Финляндии).

Источник: onliner.by

Во многих эстонских ТЦ есть кафетерии Lido. Субъективно: по качеству готовки от наших ничем не отличаются. Наверное, это самое бюджетное место в городе, где можно поесть нормальной еды (не фастфуда). Вот обед на троих примерно за €20:

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Как устроен «лучший ТЦ Европы»

Белорусы, которые живут в Таллинне, советуют сразу ехать в торговый центр Ülemiste (Suur-Sojamaee, 4). Это ТЦ-гигант, лабиринт для шопоголиков, а еще, если верить сайту комплекса, «лучший реновированный торговый центр Европы».

Источник: onliner.by

«Самый лучший ТЦ» модернизировали по последним евростандартам (включая особый пол с шероховатой поверхностью для удобства передвижения слабовидящих). Здесь огромный бесплатный паркинг для более чем 1700 машин. Есть расширенные семейные парковочные места, стоянка для велосипедистов, пункты зарядки для электрокаров, в том числе быстрые зарядки. Внутри — стандартный набор услуг, включая планшеты в зонах отдыха, гардероб, шкафчики для зарядки мобильников.

Особенность центра — большое внимание семьям с детьми (известно, что счастливая семья с детьми оставит в ТЦ гораздо больше денег, чем экономные одиночки). По громкой связи посетителей информируют о том, что можно бесплатно взять в аренду детскую коляску, воспользоваться микроволновкой в комнате матери, заглянуть в бесплатные игровые зоны. Есть и платные, например большая площадка рядом с Lido, билет в которую стоит €5 (в час). Недешево, но удобно.

С одеждой и обувью, игрушками и косметикой в Ülemiste полный порядок. Выбирать есть из чего: помимо обычного «Zara-комплекта», тут и Camel Active, и Marc O’Polo, и Timberland, и Tommy Hilfiger, и Lee Wrangler и так далее. Немного цен (цены как цены):

Источник: onliner.by

Наличествует большой мультибрендовый магазин с широким выбором кроссовок:

Источник: onliner.by

Поедет ли кто-то в Эстонию из Беларуси целенаправленно за покупками? Конечно нет. Но если вы здесь оказались с визитом, то почему бы не заглянуть в крупнейший ТЦ?

Кто кого? Сравниваем цены в супермаркете

Теперь главное. Ищем подходящий магазин для нашей ответственной миссии. Пускай это будет Rimi (в Maxima и Prisma цены примерно такие же). Напоминаем, что все подобные сравнения весьма условны, ибо не учитывают ни качество продуктов, ни общий уровень жизни, ни сопутствующие траты.

Данные в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.

Источник: onliner.by

Несколько наблюдений

В Эстонии на полках магазинов полнейший мультикультурализм. Порой в одной группе товаров соседствуют производители из пяти и более стран. И бельгийское подсолнечное масло может быть дешевле эстонского, как и сахар из Финляндии может оказаться дешевле сахара местного.

Эстонцы обожают готовить что-то на гриле. Торговля соответствует. Здесь принято упаковывать и ребра, и мясо в картонные «чемоданчики». Идешь такой с ребрами под мышкой, весь деловой, радуешься жизни. Говядина в стейках дешевле той, что предлагают наши магазины.

Вы все видели. Наконец-то это случилось: мы победили! В основном продукты в Эстонии дороже, чем в Беларуси. Но цены на мясо, как и всегда, сравнивать не совсем корректно: такой говядины и свинины у нас нет (дело не только в упаковке, разумеется).

Опять провал в секторе туалетной бумаги. Из Таллинна, думается, ни один белорус домой бумагу пока не вез. Но мы можем ошибаться.

Польские яблоки — самые дешевые яблоки в мире! В Эстонии эта аксиома тоже работает.

Не стоит забывать, что средняя зарплата в самой успешной стране бывшего СССР что-то около €1000 чистыми (то есть на руки). Разница в ценах при этом не видится пропастью. Но выше и сопутствующие расходы. К примеру, наши герои из предыдущей статьи зимой платят за «коммуналку» в квартире на 90 «квадратов» €280.

Хорошо там, где нас нет. Вообще, для Беларуси гораздо важнее не сражения с европейскими и прочими государствами, а битвы «сами с собой». А здесь мы видим, что «бензиновый» принцип (медленно и по копеечке) работает и для продуктов питания — и речь, увы, не только о курице.