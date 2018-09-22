Мирный и Освальд стали полуфиналистами турнира в Санкт-Петербурге 22.09.2018, 9:53

Максим Мирный

Сегодня вечером теннисисты поспорят за выход в финал.

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд пробились в полуфинал парного разряда турнира в российском Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

В четвертьфинальном матче Мирный и Освальд в упорной борьбе на двух тай-брейках одолели российский дуэт Евгений Донской / Карен Хачанов - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).

На старте турнира белорусско-австрийский тандем переиграл Мирзу Башича и Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины - 6:3, 7:6 (7:1).

Сегодня вечером Мирный и Освальд поспорят за выход в финал с итальянской парой Маттео Берреттини / Фабио Фоньини.