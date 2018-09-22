Начните дедолларизацию с себя 2 Алексей Мельников

22.09.2018, 9:58

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Фото: reuters

Граждане сами решат, что им делать со своими долларовыми счетами.

Близкий к Путину банкир Костин из ВТБ предложил отказаться от доллара. К нему присоединился замминистра финансов Моисеев (от имени своего министерства). А теперь вот и министр экономики Орешкин.

Все это прямо ведет к "набегу на банки" населения и изъятию наличных долларов.

И в нормальной стране Костин, Моисеев и Орешкин оставили бы свои посты на следующий день после своих заявлений. Но это не в России. Все они сделали свои заявления только для того, чтобы понравиться Путину. Больше за этой глупостью ничего не стоит.

Конечно, выдвигаются оговорки.

Но суть дела в том, что троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, – от долларов, которые есть у них на счетах.

Но так неправильно.

Начните, господа Костин, Моисеев и Орешкин с себя. Переведите все свои сбережения в рубли и откройте все свои счета для общества, чтобы все могли видеть, что они у вас только в рублях. Вы же госбанкиры, госчиновники. Что вам скрывать?

Начните дедолларизацию российской экономики с себя. И предложите всем подхалимам – чиновникам, чиновникам-банкирам, к вам присоединиться.

А граждане сами решат, что им делать со своим долларовыми счетами. Вас они не касаются. Не лезьте к людям в карман – это грабеж.

Но я так понимаю, судя по тому, что тема не заглохла, а обсуждается, что Костин-Орешкин-Моисеев неплохо взялись со своей стороны брызгать протестным маслом на раскаленную российскую сковородку.

Прямо, революционные банкиры, финансисты и экономисты.

Алексей Мельников, kasparov.ru