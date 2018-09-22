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Интернет-магазинам запретят торговать некоторым товарами

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  • 22.09.2018, 10:11
  • 2,716

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выступило с очередной инициативой.

Подготовлен и внесен на общественное обсуждение проект постановления правительства, вносящий изменения в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, пишет primepress.by.

В перечень товаров, запрещенных к продаже вне торговых объектов, в том числе через интернет-магазины, предлагается дополнительно включить пиво, слабоалкогольные напитки, непродовольственные товары, принятые на комиссию.

Также в перечень включены монеты из драгоценных металлов, мерные слитки из золота. В перечень предлагается включить пиротехнические изделия бытового назначения. Сейчас в нем есть все пиротехнические изделия.

Кроме того, из перечня запрещенных к продаже исключается позиция «специализированная пищевая продукция для питания спортсменов».


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