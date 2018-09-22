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Во многих городах Беларуси были побиты температурные рекорды

  • 22.09.2018, 10:38

21 сентября в Беларуси было необыкновенно тепло.

Температурные рекорды 21 сентября были побиты во многих городах Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, в Минске максимальная температура составила 27 градусов тепла, ранее рекордом считалось 25,7 градуса в 1975 году. В Витебске побит рекорд 81-летней давности. Столбик термометра поднялся до 26,9 градуса выше нуля (в 1937-м - плюс 25,5).

Обновились рекорды также в Гродно и Могилеве, где вчера была зафиксирована температура 26,4 и 27,3 градуса тепла соответственно.

Самая высокая температура по стране была отмечена на метеостанциях в Житковичах и Березино - плюс 28, здесь тоже побиты рекорды.

Рекорды по температуре для 21 сентября обновились в Мозыре, Пинске, Пружанах, Бобруйске, Орше и других городах. По прогнозам синоптиков, на смену теплу придет осенняя погода.

Сегодня на большей части территории страны ожидаются дожди. На понедельник, 24 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра.


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