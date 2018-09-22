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Неразрешенный в Гродно концерт «Леди Панк» состоится в Белостоке

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  • 22.09.2018, 10:46
Фото: Newspix.pl

Сегодня в 18 часов на белостокском Рынке Костюшки выступит легенда польской сцены - команда «Леди Панк».

Концерт изначально должен был пройти в Гродно во время празднования 30-й годовщины Союза поляков в Беларуси. Однако власти не позволили совершить мероприятие, говорит «Радыё Рацыя» председатель Союза Анжелика Борис:

- Мы хотели, чтобы этот концерт состоялся в Гродно. Абсолютно не имея никакого политического подтекста. Группа «Леди Панк» в Гродно выступала 30 лет назад. Но оказалось, что это невозможно. Мы, конечно, были готовы к тому, что концерт может быть отменен.

Помощь в организации концерта оказали самоуправление Белостока и самоуправление Подляшского воеводства. Концерт посетят более 500 белорусских поляков.


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