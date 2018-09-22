Витаутас Синица: Значение визита Папы Франциска в Литву огромно 22.09.2018, 11:08

В Литву, Латвию и Эстонию впервые с официальным визитом прибыл Папа Римский Франциск.

О том, чего ждут от визита Франциска в Литве и что он значит для страны в политическом и религиозном смысле Charter97.org рассказал литовский политолог Витаутас Синица.

- Как вы оцениваете визит Папы Франциска в Литву?

- С политической точки зрения Папа Римский Франциск является одним из самых высокопоставленных руководителей государства, с религиозной – главой всех католиков мира. Литва, в свою очередь, является одной из самых католических стран Европы и проявленное к нашему обществу внимание Папы не может не радовать. Тем не менее, я не слишком надеюсь на то, что кратковременное явление как-то сможет повлиять на религиозные убеждения людей, но, несомненно, мы можем говорить об огромном символическом значении, к тому же это мотивирует множество людей стать волонтерами, придает импульс общению, дает вдохновение и надежду. Совершенно не политический аспект – есть множество людей, которым требуется почувствовать в своей жизни влияние, близость понтифика.

Уже сегодня можно отметить, что основные акценты визита Папы – это молодежь и простые, обыкновенные люди, посещение Музея жертв геноцида - лишь подчеркивают общую ориентацию понтификата Франциска на слабых и на периферию. Конечно, более серьезно и обстоятельно визит Папы можно оценить лишь после его окончания, так как очень важным является то, о чем будет говорится во время самого визита, какую весть принес Папа Литве. То, что мы услышали в письме, которое Франциск заранее направил верующим в Литве, было довольно абстрактным и какие-то серьезные выводы из этого делать нельзя. Известно, что Папа Франциск важными считает темы социального неравенства и экологии. Конечно, любопытно, какие из этих тем Папа поднимет в Литве.

Не секрет, что даже в самой католической церкви к деятельности Франциска относятся по-разному, некоторые его решения вызывают полемику. Большое количество верующих смущают некоторые высказывания Папы, странные объяснения, нежелание отвечать на самые важные вопросы, например, на такие как точка зрения католической церкви на брак или обвинения в том, что Франциск знал о том, что иерархи католической церкви в США были виновны в сексуальных преступлениях. Более того, по словам архиепископа Вигана, Франциск не только не наказал виновных, но даже отменил санкции, наложенные своим предшественником Бенедиктом XVI. Именно поэтому Папа Франциск - это неоднозначный Папа, во время некоторых своих визитов его клонит в политиканство, например, во время визита в Конгресс США (в то время когда президентом был еще Барак Обама) он предпочел затронуть удобные для партии демократов темы и лишь поверхностно коснулся важных и болезненных тем для католиков США – семьи и сохранения жизни.

Подводя итоги – мы никогда не знаем, чего можно ожидать от Папы Франциска.

- Какое политическое значение для Литвы и стран Балтии, в частности, носит визит Папы Франциска?

- Визит Папы Римского для каждой, а в особенности для небольшой страны, это прежде всего большое признание – все-таки мы дождались Папы, который, например, никогда еще не был с визитом во Франции. Во-первых, нас заметили и одновременно с этим считают, что нашей стране верующим требуется поддержка. Во-вторых, нам предоставили шанс, чтобы весь мир узнал о Литве, недавний визит Папы Римского в Ирландии освещался во всей мировой прессе. Вопрос лишь в том, как мы себя покажем. И в-третьих, таково уж свойство политики, мы увидим попытки тех или иных лиц погреться в лучах славы Франциска, как-то притянуть его слова к удобным для них выводам или, опираясь на его авторитет, улучшить свои позиции.

Опять-таки, ответ на вопрос, кому из политиков представиться такой шанс, будет зависеть от акцентов визита Папы.

- Что вы можете сказать о политических дивидендах для Литвы в результате визита Франциска?

- Мне кажется, что это не совпадение, что визитам римских пап в Литву сопутствует мощный ореол антикоммунизма, свободы людей и нации. Иоанн Павел II был настоящим символом борьбы с коммунизмом. Римский Папа, который вырос в советской Польше, Папа, который часто высказывался против советской империи и коммунизма. Весь его визит был практически пронизан чувством, что сам Бог радуется свободе нашего народа.

Как ни парадоксально, но Франциска причисляют к числу сторонника левого толка в католической церкви, он не один раз высказывался в поддержку социализма, без особых проблем принял из рук президента Боливии коммунистический символ – коммунистический крест из серпа и молота. Вряд ли бы Франциску понравилась идея осудить коммунизм как идеологию. Все это специфические черты Латинской Америки. Тем не менее, с другой стороны, Франциск без всякого сомнения поддерживает идеи свободы народов, думаю, что он восхищается историей вооруженной и мирной борьбы литовского народа, нашей поющей революцией, католическим антисоветским подпольем.

Во время своего визита Франциск посетит Музей жертв геноцида, знакомство Папы Римского и благодаря этому всего мира со страницами нашей истории является очень важным для Литвы.