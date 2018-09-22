Актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры 22.09.2018, 11:34

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Звезда Голливуда встретилась со студентами украинского вуза.

Голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского национального университета культуры и искусств, сообщает агентство "Укринформ".

21 сентября актер встретился со студентами вуза.

"Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы о прекрасных людях, которые создают эти идеи. Так много фильмов снимают о Второй мировой войне, но они не понимают, что хорошая история – это когда вы встречаете хороших людей. Хорошая история – это та, что объединяет всех нас, которая объединяет ценности и идеи, касающиеся всех людей, а не кого-то в частности. Поэтому помните об этом, создавайте фильмы о больших, ценностных идеях", – сказал актер на встрече.

По словам Болдуина, в 2020 году он намерен снять в Украине фильм, на кастинг которого пригласит студентов университета культуры.