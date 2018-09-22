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Найдены две похожие на Землю планеты

  • 22.09.2018, 11:47

На планетах возможно наличие воды или газов.

Спутник Американского космического агентства TESS за два дня нашел две похожие на Землю планеты за пределами Солнечной системы.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter. Первую планеты исследователи назвали Суперземлей. Она вращается вокруг звезды Пи Столовой Горы на расстоянии около 60 световых лет от Земли. В NASA предполагают, что на планете возможно наличие воды или газов.

Вторую планету назвали Горячей Землей. Она немного больше, чем Земля, находится на расстоянии 49 световых лет и вращается вокруг LHS 3844 — карликовой звезды класса М.


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