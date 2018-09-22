Найдены две похожие на Землю планеты
- 22.09.2018, 11:47
На планетах возможно наличие воды или газов.
Спутник Американского космического агентства TESS за два дня нашел две похожие на Землю планеты за пределами Солнечной системы.
Об этом сообщается на странице NASA в Twitter. Первую планеты исследователи назвали Суперземлей. Она вращается вокруг звезды Пи Столовой Горы на расстоянии около 60 световых лет от Земли. В NASA предполагают, что на планете возможно наличие воды или газов.
Вторую планету назвали Горячей Землей. Она немного больше, чем Земля, находится на расстоянии 49 световых лет и вращается вокруг LHS 3844 — карликовой звезды класса М.
Fun notes for @NASA_TESS 1st planet candidate: Pi Mensae star is visible in the night sky, the planet’s mass & radius show a water-like density (infers water / gases), and it’s the system’s 2nd known planet (the other has 10x Jupiter’s mass & orbits every 5.7 years). @TESSatMIT pic.twitter.com/tltNHbjDNb— NASA_TESS (@NASA_TESS) 20 сентября 2018 г.