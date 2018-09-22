Папа Римский Франциск в Вильнюсе (Онлайн-трансляция) 2 22.09.2018, 12:30

1,727

Фото: Delfi

В Литву прибыл Папа Римский Франциск.

22 сентября в Международном вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет с Папой Римским Франциском. Папа прибыл с визитом в президентский дворец, на площади С.Дауканто он встречается с представителями власти и гражданского общества, членами дипломатического корпуса.

В президентском дворце прошла получасовая встреча папы римского с президентом Литвы Далей Грибаускайте. На официальной церемонии перед беседой состоялся обмен подарками: Папа Римский подарил Грибаускайте картину – икону-мозаику с изображением Христа, президент подарила папе копию колокола свободы Литвы и запись произведения Gloria Lietuvai.

По дороге из аэропорта Папа Римский приветствовал встречавших его людей. Папу в аэропорту встретила государственная делегация, в составе которой были президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер Викторас Парнцкетис, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, посол Литвы у Светого престола Пятрас Заполскас.

Папа в своем основном обращении к жителям Литвы, которое прозвучало после встречи с Грибаускайте, обратился к местным жителям словами гимна Литвы: "В прошлом Твои сыновья Да силу черпают" и говорил о столетии страны.

"Это столетие для Вас было отмечено множеством испытаний и мук: заточениями, ссылками, мучениями. Празднование столетия независимости – это повод для того, чтобы остановиться и вспомнить этот опыт, обновить связь с тем, кто взрастил ваше государство, найти решения сегодняшних вызовов и смотреть в будущее в духе диалога и единства со всеми живущими здесь, стараясь, чтобы никто не чувствовал себя изгоем", – сказал Франциск.

По словам Папы, каждое поколение должно осознать сложности и достижения прошлого и сейчас почтить память своих предков. "Я не знаю, что будет завтра, но мы знаем, что каждое поколение должно чтить взлелеявший его "дух", который помог каждую очную ставку с болью и несправедливостью превратить в возможность. Только так корни, которые помогли взрастить сегодняшние плоды, останутся жизнеспособными и здоровыми. А у этого народа на самом деле крепкий "дух", который помог ему не сломаться и постоянно творить! Вот строка из вашего гимна: "В прошлом Твои сыновья Да силу черпают", чтобы смело смотреть в глаза настоящему", – сказал Франциск.

На встречу с Папой Римским в Вильнюс приехали также тысячи паломников из Беларуси.