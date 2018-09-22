Ненадолго и в долг 2 22.09.2018, 12:38

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Фото: tut.by

Правительство определилось, что ему делать с госдолгом и инфляцией.

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

9 сентября в эфире СТВ новый министр финансов Максим Ермолович поведал, как правительство намерено снижать долговую нагрузку на бюджет и сглаживать пиковые выплаты. Что такое пиковые выплаты, спросите вы? Даже далекий от финансового менеджмента белорус знает: это когда вокруг все с хмурыми мордами, одолжить до получки не у кого, а в магазинах - только товар и продавцы, пишет Янка Грыль в «Белгазете».

Первая задумка Ермоловича - выход на новые рынки заимствований, «чтобы часть долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета, не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы». 75% Минфин намерен рефинансировать, 25% - отдавать за счет доходов.

Второе направление - поиск кредитных ресурсов на более комфортные сроки и по более комфортным ставкам: «Мы ищем рынки там, где ставки даже ниже, чем наши достаточно эффективные привлечения на рынке евробондов». Тоже резонно, хотя эти рынки еще предстоит найти.

Самый сложный и многообещающий пункт - третий, предполагающий разработку стратегии бездолгового финансирования предприятий, «когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы». Все очень даже практично и правильно. Осталось только реализовать намеченное - а там и отдавать долги с чистым сердцем станет легче и приятнее.

Сколько предстоит отдавать в ближайшие годы, уже неоднократно писалось, так что нет нужды лишний раз травмировать хрупкую психику читателя деталями. Главное, что в нынешнем году на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего госдолга РБ суммарно потратит около $3,6 млрд., а в 2019-23гг. нужно будет покрыть не менее $18,5 млрд. Летом официально заявлялось, что за последние 3 года доля расходов бюджета на обслуживание госдолга выросла с 8,7% до 11%.

В основном долги делались еще в период зримого роста экономики или надежд на возобновление такового, отдавать же их приходится в период спада и последовавшего за ним восстановления, робкого и далеко не полного. В современном мире не кредитоваться означает не вести хозяйственную деятельность. Следовательно, вопрос о качестве менеджмента неумолимо превращается в вопрос о качестве управления долгами (debt management). А вот с этим были проблемы - брали задорого и пускали на ветер через бездонную бюджетную трубу.

ИНФЛЯЦЕБОРЦЫ

Другому виду традиционного для белорусской экономики финансового спорта - инфляции - посвящена новая антиинфляционная программа Совмина, утвержденная 12 сентября совместным постановлением Совмина и Нацбанка N658/12. Программа принималась «в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий». Признание того, что ключ к чудесам потребительских цен РБ во многом лежит в сфере инфляционных ожиданий, является знамением времени и дорогого стоит. Точнее, это открытие, сделанное лишь в 2017-18гг., необычайно дорого обошлось экономике РБ в предыдущие десятилетия.

Количественный ориентир по инфляции сопоставим с запланированными на 2018г. 6% - 4%, причем правительство намерено закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития РБ.

Увы, есть сомнения в том, что после этого корпоративные и индивидуальные потребители одним махом расстанутся с инфляционными ожиданиями: для этого им нужно как минимум ознакомиться с этими самыми расчетными показателями и по ряду признаков (как прямых, так и косвенных) заключить, что государство намерено придерживаться этих ориентиров.

Так что формулировку «повышение доверия к экономической политике государства» по праву стоило бы вынести в самое начало документа.

Авторы программы обещают не только разобраться с высокой ценовой волатильностью, включая сезонную, но и «способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта». Тарифы и цены доминирующих на рынке компаний правительство намерено поэтапно унять «посредством порядка их установления и применения» и «установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в т.ч. с учетом роста уровня доходов населения».

С ЖКХ проще: давно решено перекрестное субсидирование граждан сокращать, цены и тарифы для населения повышать, для промсектора - напротив, снижать. Что касается «разработки и реализации механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения затрат, позволяющего при принятии решений по изменению уровня тарифов основываться на определенных индикаторах возможного роста по статьям затрат», то, похоже, разработка и реализация этого удивительного механизма ведется уже четверть века. Хотелось бы все-таки увидеть результаты.

А вот с транспортом речь о 100% возмещения не идет - запланировано только достижение в 2020г. 60% покрытия тарифами затрат на железнодорожные перевозки пассажиров. Сказано, правда, про «установление порядка изменения тарифов на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью». При всей расплывчатости это похвально, тем более что обещано ценник на перевозку пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом корректировать с «ориентацией на изменение уровня доходов населения». Причудливость синтаксиса и изощренная стилистика абзаца про транспорт позволяют истолковать его следующим образом: с пассажироперевозками начальство тоже намерено что-то делать, как того и требуют наши международные кредиторы.

С тарифами на услуги связи немного прозрачнее: менять их планируется «на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг». Несуразно высокие цены на медпрепараты, согласно замыслу авторов программы, обуздает регистрация предельных отпускных цен на лекарственные средства «на основе принципов референтного ценообразования».

Отметим меру, которая точно не является бесполезной, - мониторинг изменения цен и обследование товарной номенклатуры реализуемой продукции на основе партнерства МАРТ, производителей, торговли, ООО (на ниве ценового мониторинга уже проявили себя профсоюзы) и даже «внедрения электронных способов обработки данных». Маленький потребительский совет: чем больше информации о ценах и их изменении будет появляться в открытом доступе, тем более адаптивной и конкурентной станет экономика РБ. В противном случае речь идет просто о сборе статданных для внутриведомственных нужд.

Понятно, антиинфляционная программа Совмина, как и любой документ подобного рода, во-первых, достаточно декларативна, во-вторых, ее еще нужно реализовать. Ну и как-то сделать, чтобы народ наконец ощутил выдающиеся успехи Совмина и Нацбанка в борьбе с инфляцией. Потребителю нелегко поверить в августовскую инфляцию 0,1% - он-то знает, что уже примерно месяц тратит на курятину и свинину, а также изделия из них на 10-15% больше, чем месяцем ранее. Раз сортов мяса подешевле, способных заместить подорожавшие, в наличии нет, остается лишь делать ставку на просветительскую работу.