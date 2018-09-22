В Госдуму РФ внесли законопроект о налоге для самозанятых 5 22.09.2018, 13:29

1,083

Планируется, что налоговый режим начнет действовать с 1 января 2019 года.

В Госдуму России внесли законопроект о введении налога для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которые не нанимают работников по трудовым договорам. Документ опубликован на сайте парламента.

Законопроект вводит специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Планируется, что он начнет действовать в экспериментальном режиме с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, в Калужской области и в Республике Татарстан.

Переход на новый налоговый режим будет добровольным, говорится в законопроекте. Индивидуальные предприниматели, которые решат воспользоваться им, будут освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, регулирующий деятельность самозанятых граждан — нянь, репетиторов и сиделок. Речь идет о самозанятых типа нянь, репетиторов, сиделок. Законопроект предполагает разработку положений, которые выведут эти категории самозанятых из-под действий Трудового кодекса.