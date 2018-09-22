Около 70% выпускников белорусских медвузов и колледжей распределяют в деревни 1 22.09.2018, 14:12

Ежегодно в медучреждения Беларуси приходят на работу более 8 тысяч молодых специалистов.

«В отрасли на сегодняшний день работают более 50 тыс. молодых специалистов. Ежегодно в учреждения здравоохранения приходит свыше 3,5 тыс. выпускников медицинских университетов и 4,5 тыс. выпускников колледжей, 70% из них распределяются в сельскую местность в первичное звено», – отметила замначальника управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова на открытии Минского областного форума сельской молодежи 21 сентября, передает БелТА.

По словам представителя Минздрава, приоритетным направлением для медицинской отрасли является переход на принцип общей врачебной практики в системе оказания первичной медпомощи. Колюпанова подчеркнула, что работа врачей общей практики в сельской местности и в городе практически не отличается по уровню оснащения и материально-технической базы учреждений.

Форум сельской молодежи проходил в Минске и Минской области 21 и 22 сентября. В нем принимали участие более 300 молодых специалистов предприятий АПК, фермеров, молодых работников учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения, расположенных в сельской местности. Была представлена каждая область Беларуси.