Здоровое похудение: 5 безвредных способов сбросить вес 22.09.2018, 14:19

Существует много способов сбросить вес, но не все безопасны.

Похудение без вреда для здоровья – это правильное питание, регулярные физические упражнения и положительный настрой. 5 безвредных способов сбросить вес предлагает toneto.net.

Похудение без вредных диет

Меню многих диет не сбалансировано. К тому же, необходимость строго ограничивать себя в еде - стресс для организма. В этом заключается вред диет.

Когда нормальное питание вытесняется строгой диетой, организм воспринимает это как стресс. Он начинает сжигать свои ресурсы, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Вероятно, вес начнет быстро уходить. Но ведь человек не может долго соблюдать жесткую однообразную диету. Когда он вернется к обычному питанию, то начнет поправляться еще больше. Это объясняется тем, что организм стремится восстановить свой баланс сверх меры. Поэтому первый шаг к тому, чтобы безопасно сбросить вес – забыть о вредных диетах и перейти к здоровому питанию для похудения.

Физическая активность: надежный способ сбросить вес

Выбирайте физическую нагрузку с учетом своего состояния здоровья. Это могут быть танцы, йога (как это сделала йога-тренер XXL Джессамин Стэнли), бег по утрам, плавание, тренажеры и др. Но занятия должны быть регулярными. Обычно достаточно заниматься 3 раза в неделю, чтобы похудеть и укрепить мышцы.

Ищите возможность двигаться во всех привычных делах. Чаще ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, если можно подняться по ступенькам. Проводите больше свободного времени на улице.

Частое дробное питание при необходимости сбросить вес работает очень эффективно, очень часто мы, врачи, видим положительный результат только на изменении режима питания.

Чтобы сбросить 5 кг на диете сидеть не нужно. Достаточно месяца здорового питания и разумной физкультуры, чтобы вес пришел в норму.

Массаж как способ быстрого похудения

Чтобы получить максимальный результат быстрее, вам необходимо начать посещение массажа. Для глубокого воздействия на жировые ткани нужен не просто ручной, а аппаратный массаж.

Принцип воздействия заключается в давлении и вибрации. Вращающиеся ролики равномерно обрабатывают все тело, выводя из организма излишки влаги, уменьшая жировые отложения и уничтожая целлюлит. За несколько сеансов, в большинстве случаев, значительно уменьшаются объемы тела и размер одежды.

Массаж полностью гигиеничен, в отличие от большинства аналогов, так как проводится в специальном костюме, который закрывает все обрабатываемые участки тела.

Сегодня массаж R-Sleek имеется во многих салонах. Он хорошо сочетается с физическими упражнениями, помогая мышцам расслабиться после нагрузки и быстрее восстановиться. Также водный режим, который соблюдается при посещении Эр-слик, благоприятно сказывается на вашей фигуре.

Ускорение метаболизма в организме и улучшение лимфотока помогает быстрее избавиться от лишнего веса.

Здоровое питание для похудения

Самая безвредная диета – здоровое питание для похудения. Пересмотрите свой рацион:

Сократите потребление простых углеводов на 20% (хлеб, макароны, каши, выпечку);

Свежие овощи и фрукты являются обязательной частью здорового питания для похудения;

Полностью откажитесь или сократите до минимума потребление спиртных напитков;

Исключите из рациона бессмысленные жидкие калории – сладкую газировку, соки, морсы, чай и кофе с сахаром;

Ешьте небольшими порциями 4-5 раз в день, тщательно пережевывая пищу.

Вода – для похудения без вреда

Вода тоже является особенной составляющей здорового питания для похудения. Пейте не менее 2 л воды в день. Если между приемами пищи выпивать 2 стакана чистой воды, обмен веществ ускорится.

То есть, ускоряется сжигание жира.

Вода - важная часть комплексной программы снижения веса. Пить нужно за 30 минут до еды и через полтора часа после.

Вода не дает нам съесть лишнее. Известно, что часто организм путает голод и жажду. Значит, вместо того, чтобы выпить стакан воды, мы начинаем есть. А еще стакан воды, выпитый за 15 минут до еды, позволяет насытиться меньшей порцией.

Хорошее настроение как способ похудения без вреда

В отличие от обычной тревоги, повышенная тревожность появляется в ситуациях, которые не должны вызывать таких сильных негативных эмоций.

Отрицательные эмоции и жалость к себе провоцируют многих людей съесть что-нибудь калорийное, сладкое.

Подсознательно это помогает отвлечься от психологических проблем. Найдите для себя постоянные источники положительных эмоций (хобби, общение с детьми, прогулки с друзьями и т.п.). Когда вы в хорошем настроении, вам, скорее всего, не захочется поглощать шоколадки. А значит, вы будете легко контролировать свое питание и худеть.

Если же у вас появиться желание бороться со стрессом с помощью еды, попробуйте заменить сладкое яблоком.