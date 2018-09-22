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«Капский искренне вкладывал все силы в развитие белорусского футбола»

  • 22.09.2018, 14:29

Минское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью председателя правления БАТЭ Анатолия Капского.

«Оставаясь непримиримым соперником к любому клубу и отстаивая интересы возглавляемой им команды на футбольном поле, вне его Анатолий Капский всегда уважал мнение коллег. Всегда был открытым к общению и диалогу.

Являясь постоянным членом Исполкома АБФФ Анатолий Капский искренне вкладывал все силы в развитие белорусского футбола.

ЗАО «ФК «Динамо-Минск» скорбит о смерти Анатолия Капского и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Белорусский футбол понес очень тяжелую утрату», – говорится в сообщении.

Отметим, что другие клубы чемпионата Беларуси также выразили соболезнования родным и близким Капского.


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