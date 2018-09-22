Как жительницы Барановичей в свои 50+ учились в автошколе 22.09.2018, 14:48

Фото: intex-press.by

Не хотите жить на скамейке и у плиты, изучайте что-то новое.

Число женщин-водителей с каждым годом растет. И среди них немало женщин зрелого возраста. Intex-press пообщалась с жительницами города Барановичи, которые в свои 50+ пошли в автошколу, и узнала, почему они решили сесть за руль и как к этому отнеслись окружающие.

«Думала, что мама не поймет, а она поддержала»

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Татьяна Черкес, 50 лет, учится в автошколе:

Пойти учиться в автошколу – это моя давняя мечта. Долго не было возможности это сделать. Вышла замуж, потом родились детки, а за ними нужен был постоянный уход. Дети подросли – возникли другие проблемы: школа, уроки, первая любовь… Какая тут автошкола?

Я много раз собиралась с мыслями, говорила себе: «Все, пойду!». Но возникала какая-то проблема, и я тут же отступала от своей затеи.

Сейчас, когда дети обзавелись своими семьями и уехали от нас, у меня появилось больше свободного времени. Желание получить водительское удостоверение осталось. Вот только смелости не хватало: что мне – пожилой женщине – там делать? Да, я видела, что за рулем автомобилей ездят женщины и старше меня, но то, что я тоже смогу, верилось с трудом.

Возможно, я так бы и не решилась, если бы не муж. Он, видя мои колебания, взял все в свои руки: привез в автошколу, завел в кабинет к преподавателям и поставил перед фактом: «Будешь учиться». Дети, узнав об этом, сказали, что давно пора было. Мама тоже поддержала, хотя я думала, что она не поймет.

Учусь второй месяц. В группе я – самая старшая, еще несколько человек немного младше меня. В первый день, когда увидела в классе ребят по 18–19 лет, испугалась. Подумала, как я буду? Но в итоге оказалось, что возраст учебе в автошколе – не помеха. Здесь никто не обращает внимания на возраст. Мы все вместе обсуждаем что-то, смеемся друг над другом по-доброму. Такая маленькая семья сложилась, и это здорово.

Первое время было трудновато совмещать учебу с работой. Я – медсестра в больнице, работаю по сменному графику. Не ожидала, что с первого занятия свалится столько информации. Может, в силу возраста сразу вникать в суть было сложно. Разбираться в компьютерном тесте сначала помогала дочка. Теперь все делаю сама.

Преподаватели тоже очень помогают, а также настолько доступно и понятно объясняют материал, что не нужно лишний раз переспрашивать. И по медицинской подготовке объясняют простым языком. Мне, в силу моей профессии, и так все понятно, но тут и у тех, кто далек от медицины, вопросов не возникает. А вообще я поняла главное – нужно учить, не пропускать занятия, и все будет хорошо.

Я прекрасно осознаю, что сегодня умение управлять машиной – это необходимость. Получу права, не нужно будет отвлекать мужа и детей от дел, чтобы съездить в магазин или на работу. Села – и поехала. А еще учеба в автошколе и получение водительского удостоверения – это повод гордиться собой.

«Детям легче: могу сама съездить на дачу»

Татьяна Волчек, 63 года, получила права в этом году:

Фото: Анастасия ШИМКО

Пойти в автошколу заставили обстоятельства: мужа сбила машина, и врачи сказали, что, если выживет – будет инвалидом. Они-то и посоветовали сдать на права, чтобы я могла возить его по больницам. Подруги тоже в один голос говорили: «Таня, надо – иди и учись!»

Я пошла в автошколу. Муж умер через пару недель, но бросать я учебу не стала.

Поначалу учиться было очень тяжело: в голове были не занятия, а совершенно другие мысли. Но потом стало легче. Да, новой информации было много, вникать в нее было нелегко, но это не пугало.

Во-первых, преподаватель по теории хорошо объяснял материал. Если видел, что я что-то забыла, открывал конспект, показывал, что нужно еще повторить. Во-вторых, не оставили меня в беде одногруппники. Они тоже помогали как могли. Подсказывали, что нужно подучить, на что обратить внимание. Я все старательно учила, брала конспекты с собой на дачу. Не хотелось ударить лицом в грязь.

Группа состояла практически из девчонок. Кроме меня была еще одна женщина постарше. Молодым обучение дается легко, они быстро впитывают информацию. А нам, женщинам постарше, намного сложнее. Но я считаю, что все можно освоить, главное – желание и стремление. Если хочешь чего-то добиться, надо усердно работать.

За рулем в городе я чувствовала себя совершенно спокойно, машина у меня никогда не глохла. Конечно, реакция уже не та. Инструктор говорил, чтобы быстрее руль крутила, я старалась, но так быстро, как надо, сразу не получалось. И на автодроме не все давалось сразу. Но к концу обучения научилась и парковаться за несколько секунд, и на горку заезжать, и фишки не сбивать.

Конечно, на экзамене волновалась. Но сдала с первого раза.

Кроме меня, в семье водят машину и дочка, и сын. Кстати, они, когда я решила пойти в автошколу, поддержали меня. Сейчас я понимаю, что детям легче стало: я сама могу сесть за руль и съездить на дачу или по каким-то другим своим делам, не отвлекая их.

За время обучения я ни разу не позволила себе усомниться в собственных силах. Я была уверена, что у меня все получится – так и вышло. И я ни о чем не жалею: кроме того, что я научилась водить машину, я завела много новых знакомств и приобрела новых друзей. И другим женщинам советую: если не хотите жить на скамейке и у плиты, изучайте что-то новое, интересуйтесь или идите учиться. В ту же автошколу, например.

Комментарий специалиста

Ирина Бородич, психолог центра «Имаго», гештальт-терапевт по работе с зависимостями

– Современная жизнь очень стремительна и изменчива, а женщины в возрасте 50+ очень активны как физически, так и психологически. Для чего женщины в этом возрасте идут в автошколу? Думаю, у каждой своя история и своя мотивация. Кто-то наконец-то нашел время, чтобы осуществить свою давнюю мечту, кому-то это важно по бизнесу. Жизнь женщины современного формата часто складывается так, что ей просто необходимо быть мобильной и успевать сделать массу дел. Машина дает современной женщине чувство свободы, уверенности и комфорта. Возможность самостоятельно управлять своим временем, определять свой маршрут и не зависеть от чужого желания и расписания.

Владимир Бритько, заместитель директора ООО «Центр образования и практической подготовки»

– Процентов 70 обучающихся в нашей школе – это представительницы прекрасной половины. И практически в каждой группе есть женщины старшего возраста. У них, в отличие от девушек, есть внутренняя мотивация. Молодые зачастую идут в автошколу либо по воле родителей, либо «для галочки» – пусть будут права. А люди постарше приходят потому, что так сложились жизненные обстоятельства – без машины им никак. Да, вначале им сложновато воспринимать новую информацию, но они стараются, учат и в итоге показывают хорошие результаты на зачетах и экзаменах. Как правило, те, кто приходит в таком возрасте учиться в автошколу, это люди, ведущие активный образ жизни, они желают получить еще одну степень свободы.