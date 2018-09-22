Даля Грибаускайте: Cпасибо Ватикану за поддержку в борьбе с СССР 22.09.2018, 17:05

Даля Грибаускайте

Президент Литвы поблагадорила Папу Римского.

Папа Римский Франциск прибыл в Литву с государственным визитом и провел встречу с президентом страны Далей Грибаускайте. Президент Литвы поблагодарила главу католической церкви за ту поддержку, которую Святой престол оказывал антисоветскому сопротивлению в Прибалтике, сообщает пресс-служба Грибаускайте, сообщает РБК.

«Президент поблагодарила Папу Римского за внимание Литве — нашей истории и борьбе за свободу. Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

Грибаускайте отметила важное значение, которое католическая церковь имеет для жителей Литвы. «Для нашей страны важна сильная Церковь и твердое ее слово. Литва поддерживает проводимые реформы и усилия Святого отца приблизить Церковь к людям. Во всей стране люди с большой надеждой ждут, каким посланием поделится Папа Римский и с каким призывом он обратится к молодежи», — передает пресс-служба слова президента Литвы.

Также Грибаускайте и Папа Римский затронули политические вопросы: как утверждается, в сообщении речь шла о вопросах безопасности стран Балтии, а также о проблематике постсоветского пространства. Президент Литвы заявила о поддержке «украинского и грузинского народов». «Литва, которая живет вблизи агрессии и лжи, хорошо понимает и сочувствует тем, кто ведет борьбу за свободу и независимость», — пояснила Грибаускайте.

Во время встречи главы Литвы и Ватикана обменялись подарками. Грибаускайте подарила Папе Римскому символ независимости Литвы — Колокол Свободы, и аудиозапись произведения « Gloria Литве». В ответ Франциск преподнес президенту Литвы репродукцию мозаики IX века, которой украшен Собор Святого Петра в Риме, четыре написанные им книги и медаль Папы Римского.

В религиозном плане в населении Литвы преобладают католики. Среди литовцев порядка 80% исповедуют католичество. В период нахождения в составе Советского Союза католическое священничество подвергалось репрессиям, большая часть религиозных организаций была закрыта.

Как отмечает пресс-служба президента Литвы, для Грибаускайте визит Франциск в Вильнюс стал уже шестой встречей с Папой Римским. Ранее она сама четыре раза наносила визит в Ватикан. Глава католической церкви, в свою очередь, ранее посещал Литву только один раз — в 1993 году, когда после восстановления независимости страны в Литву прибыл Иоанн Павел II.