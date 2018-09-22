Эволюция еды: история человечества, разложенная по тарелкам 22.09.2018, 16:35

Как человек менялся вместе со своим рационом.

От мяса дикого кабана, поджаренного на костре, до пищевого пластыря и «еды в стакане»: как человек менялся вместе со своим рационом, пишет «Вокруг света».

Моллюски на мелководье «поставили» нас на ноги, сырое мясо заставило выбить из камня искру, античные пиры приучили к гурманству... Еда — двигатель эволюции и прогресса со времен зарождения жизни. Она меняет и совершенствует нас по сей день. Еще недавно мы часами стояли у плиты, а теперь наслаждаемся «едой в стакане», приготовленной на бегу. Как предки научили нас питаться правильно и каким будет рацион будущего? Мы разложили ответы по тарелкам небольшими порциями, чтобы лучше усвоилось.

Каменный век: из веганов в мясоеды

Известно, что первые люди мало чем отличались от обезьян и были строгими вегетарианцами, но ход истории изменили два фактора. Первый — навык прямохождения, выработанный, по одной из версий, во время сбора моллюсков для еды. Получается, что морепродукты мы распробовали еще до появления Homo sapiens и с тех пор не можем остановиться. Второй фактор — интерес к мясу, вызванный сгубившим множество «зеленых» пищевых ресурсов ледниковым периодом. Холод и голод буквально заставили нас взять в руки копье, убить мамонта, укутаться в его шкуру и приготовить первый в истории стейк на открытом огне. Теперь это блюдо в разных вариациях представлено во всех кухнях мира.

В меню: мамонтятина, ягоды, орехи, морепродукты.

Неолитическая революция: еда, я тебя выращу

В допотопный период (Всемирный потоп не вымысел, он действительно случился в Междуречье во времена, когда еще не было египетских пирамид и Вавилонской башни) люди освоили земледелие, скотоводство и обратились к примитивному способу обработки продуктов для их длительного хранения — высушиванию. Археологи считают, что первым сложным блюдом в нашей истории стала чечевичная похлебка. Приготовив ее однажды, человек проявил интерес к экспериментам в кулинарии, который не угасает до сих пор.

В меню: крупы, говядина, свинина, молоко, бобовые культуры.

Античность: поесть за компанию

Жителей Древней Греции и Древнего Рима можно по праву считать первыми гурманами. Знатные люди (а они часто приглашали разделить трапезу и обычных граждан) во время пиров наслаждалась кушаньями за философскими беседами и соревнованием в поэзии. Если эллины хотели попробовать новые блюда, то просто нанимали поваров из другого полиса — все, как в современных ресторанах. У воинов тоже были свои традиции: когда Юлий Цезарь покорял Средиземноморье, каждый легионер нес с собой мешок нута, который они ели всю дорогу. Бобовая культура, из которой мы сегодня готовим хумус, стала первым суперфудом в истории.

В меню: овощи, рыба, нут, фрукты, вино.

Средние века: скажи мне, что ты ешь

В эпоху Крестовых походов по наполнению продуктовой корзины можно было определить социальный статус человека: завтракает пшеничным хлебом, вином и мясом — господин из знати, жует лепешку из ячменной муки — крестьянин. Кроме того, именно в то время человек начал осознавать, что правильное питание не только может застраховать от болезней, но даже излечить от недугов. Ячменную настойку, например, советовали пить против лихорадки, а цитрусовые помогли крестоносцам перестать гибнуть пачками от холеры. Интересно, что уже в Средние века мясные блюда начали подавать с простыми соусами, которые со временем превратились в демиглас, велюте и шорон.

В меню: хлеб, злаки, дичь.

Новое время: научная кухня

Качественные перемены наступили около 200 лет назад, когда наука резко шагнула вперед и вошла в том числе на кухни. Заговорили даже о новой отрасли — кулинохимии. Прорыв в этой сфере сделали французы. Для армии Наполеона Бонапарта ученый Николя Франсуа Аппер, например, предложил метод консервирования скоропортящихся продуктов, чтобы провиант мог долго храниться в военных походах, а Луи Пастер ответил ему чуть позже изобретением пастеризации, без которой сегодня просто невозможно представить производство молока. Похоже, именно тогда были сделаны первые шаги к молекулярной кухне.

В меню: овощи, фрукты (в том числе консервированные), яйца, мясо.

Двадцатый век: американское чудо

В начале XX века в США началась новая волна промышленной революции, люди массово бросали фермы и переезжали в города на заработки. После целого дня у станка сил на приготовление пищи не оставалось, и тогда на помощь рабочему классу приходили особые уличные автоматы: закинув пару монет и нажав на кнопку, человек получал теплую булку с начинкой — пирожок. Это была заря американского фастфуда, а расцвет пришелся на Великую депрессию, когда разве что гамбургеры не поднялись в цене.

Любовь к дешевому «быстрому питанию» обернулась массовым ожирением, что, в свою очередь, стимулировало развитие диетического питания.

В меню: пирожки, гамбургеры, хот-доги.

Наши дни: быстро, вкусно и полезно

В конце прошлого века стало очевидно, что ожирение становится глобальной проблемой и первопричиной таких недугов, как сахарный диабет второго типа, заболевания сердца и многих других. Ответом на данный вызов стала созданная и растущая по сей день индустрия правильного питания, выпускающая низкокалорийные, сбалансированные по своему составу продукты, которые требуют минимальное количество времени на приготовление.

Ее пионером является компания Herbalife, создавшая, ставший уже легендарным коктейль Формула 1. Это настоящая еда в стакане, в которой содержится оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, а также более 20 витаминов и минералов. В чем преимущество подобных продуктов? Они могут стать прекрасным низкокалорийным приемом пищи, богатым белком, что обеспечивает долгое чувство сытости, а сам организм важнейшим строительным материалом. Время приготовления — 2 минуты. Быстро, вкусно, удобно и с пользой для организма — вызов нашего времени принят.

В меню: протеиновые коктейли, молоко 1,5% жирности.