Cветлогорчане провели очередной флешмоб против вредного завода 22.09.2018, 16:59

Фото с сайта svaboda.org

Жители города потролилли идеологов, которые запретили использовать зеленые воздушные шарики.

В Светлогорске сегодня праздник - День города. Часть местных жителей пришла на официальные мероприятия в медицинских масках и с черными воздушными шарами, сообщает «Радыё Свабода».

«После флешмоба в минувшую субботу власти провели "разъяснительную работу" по школам, организациях и предприятиям. Людей пугали, чтобы они ни в коем случае не приходили на праздник города с зелеными шарами. Именно под такими цветами шаров прошел флешмоб. Тогда люди решили, наверное, прийти с черными шарами», - пояснила правозащитница Елена Маслюкова.

Также участники акции вышли на праздник в медицинских масках. Таким образом они выразили свое возмущение вредными выбросами и вонью от нового китайского завода.

Неделю назад около 200 cветлогорчан устроили флешмоб на центральной площади.

Фото с сайта svaboda.org

Позже милиция составила протоколы на общественного активиста Анатолия Змитровичa и правозащитницу Елену Маслюкову. Их милиция посчитала ответственными за флешмоб. РОВД признал его «несанкционированным массовым мероприятием».