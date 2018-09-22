В компании каких стран оказалась Беларусь, не поддержав Украину в ООН

В компании каких стран оказалась Беларусь, не поддержав Украину в ООН1
- 22.09.2018, 17:22
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Против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины проголосовали 13 стран, пишет ictv.ua.
Об этом сказано в сообщении миссии Украины в ООН на странице в Twitter.
Так, против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины выступили такие страны как:
• Армения
• Беларусь
• Бурунди
• Куба
• Иран
• Казахстан
• Мьянма
• Никарагуа
• Филиппины
• Россия
• Судан
• Сирия
• Венесуэла
К слову, в ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу.
Впрочем, Беларусь не первый раз устраивает демарши на голосованиях ООН по украинской тематике. Так белорусская делегация голосовала против против резолюции о нарушениях прав человека в Крыму.
В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.