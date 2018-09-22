В компании каких стран оказалась Беларусь, не поддержав Украину в ООН 1 22.09.2018, 17:22

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.

Против включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины проголосовали 13 стран, пишет ictv.ua.

Об этом сказано в сообщении миссии Украины в ООН на странице в Twitter.

Так, против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины выступили такие страны как:

• Армения

• Беларусь

• Бурунди

• Куба

• Иран

• Казахстан

• Мьянма

• Никарагуа

• Филиппины

• Россия

• Судан

• Сирия

• Венесуэла

К слову, в ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу.

Впрочем, Беларусь не первый раз устраивает демарши на голосованиях ООН по украинской тематике. Так белорусская делегация голосовала против против резолюции о нарушениях прав человека в Крыму.

В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.