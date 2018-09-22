«Капский доказал, что сбываются мечты обычного белорусского пацана» 22.09.2018, 17:35

Европа узнала о том, что в Борисове есть футбол.

Журналист газеты "Прессбол" Сергей Щурко считает, что в Борисове обязаны назвать улицу в честь Анатолия Капского:

- Уверен, что в Борисове есть несколько десятков улиц, названных именами революционеров и деятелей советских времен, которые никогда не были в этом славном городе и пользы от которых было едва ли больше, чем вреда.

Так вот — одна из самых лучших улиц города должна носить имя этого выдающегося человека, который сделал невозможное. Ведь именно благодаря ему Европа узнала о существовании этого даже не областного, а районного центра. О том, что в Борисове есть футбол. Хороший. А иногда даже очень хороший, за который не стыдно перед немцами, итальянцами и прочими испанцами.

А еще нужен памятник — на стадионе, а лучше на въезде в город. Чтобы все знали, что родной Борисов помнит его. Это самое малое, что мы можем сделать для тебя Толя. Ты был лучшим и доказал всем, что сбываются даже самые дерзкие мечты — обычного белорусского пацана, который хотел добиться невозможного, — написал Щурко на своей странице в Facebook.