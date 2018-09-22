Фотофакт: Англичанин покорил Альпы на гимнастическом мяче 1 22.09.2018, 17:43

Никто не удивился столь необычному способу путешествия англичанина.

Бывший учитель физики Стивен Пейн из Чичестера решил пересечь Альпы в пробковом шлеме, твидом костюме, с зонтиком подмышкой и… прыгая на гимнастическом мяче. Несмотря на чудаковатый способ путешествия, цель его — вполне благородна: привлечь внимание к проблеме бездомных, пишет «Вокруг света».

Идея экстравагантного путешествия родилась у Пейна после разговора с бездомным, для которого он купил ужин.

«Я спросил его, насколько трудно в Чичестере жить без дома, и он сказал: «как пересечь Альпы на гимнастическом мяче». Мы живем, полагая, что некоторые вещи никогда с нами не случатся, пока это вдруг не происходит», — говорит Пейн.

Стивен Пейн известен своими чудачествами. Он уже путешествовал из Саутгемптона в Кентербери в одежде средневекового паломника, а также сплавлялся по реке в рыбачьей лодке со старинным навигатором. В этот раз он купил мячи-прыгуны на eBay и провел восемь месяцев в усердных упражнениях.

В августе он приехал в Бардонеккию в итальянских Альпах, намереваясь допрыгать до Гренобля во Франции (122 километра).

«Я надел твидовый костюм, взял карманные часы, пробковый шлем образца 1880-х, а также зонтик и бинокль. Это символический образ англичанина-денди, я не хотел выглядеть за границей потрепанным».

Он взял с собой четыре мяча-прыгуна и назвал их Ганибал, Наполеон Боапарт, Нелли и Баунси. Наполеон лопнул на пятый день, Нелли — на 14-й.

«Я перенес тепловой удар, высотную болезнь, вывихнул колено. Я мылся и стирал одежду в горных потоках, которые были невероятно холодными, поскольку берут начало в ледниках. Но выполнил свою задачу и добрался до Гренобля за 17 дней», — говорит Стивен.

Чудак из Чичестера устверждает, что никто из европейцев не удивился столь необычному способу путешествия, и даже подбадривали его.