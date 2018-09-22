Внешние факторы угрожают Беларуси инфляцией 1 Александр Муха

22.09.2018, 17:58

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Фото: tut.by

Сложилась неблагоприятная комбинация.

Национальный банк Беларуси 19 сентября 2018 г. сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% в целях поддержания инфляции в 2019-2020 гг. вблизи установленного ориентира в размере 5%. При этом центральный банк отмечает определенное усиление инфляционного давления, связанного с действием внешних факторов, в частности, с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России.

На рисунке 1 представлена динамика средней ставки рефинансирования в декабре 2009 г. – ноябре 2018 г.

Динамика средней ставки рефинансирования в Беларуси в декабре 2009 г. – ноябре 2018 г., %

Источник: nmnby.eu

В связи с усилением проинфляционных рисков Центральный банк России с 17 сентября 2018 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует ускорение годовой инфляции в декабре 2019 г. до 5-5,5% против 3,8-4,2% в декабре 2018 г. и 3,1% в августе 2018 г. (с возвращением к 4% в декабре 2020 г.).

Одним из основных факторов ускорения инфляции в России является существенная девальвация российского рубля на фоне сохранения геополитической напряженности в регионе (включая запуск новых санкций Соединенных Штатов против резидентов России).

Так, с начала текущего года по 22 сентября официальный курс российского рубля к доллару США снизился на 15% до RUR66,2497 за USD1, а к евро – на 13,4% до RUR78,0753 за EUR1.

При этом не исключено, что в случае запуска в октябре текущего года ранее анонсированных санкций Соединенных Штатов против резидентов России обменный курс российского рубля к доллару США вновь может превысить психологически значимую отметку в RUR70 за USD1.

Необходимо отметить, что в текущей ситуации Нацбанк Беларуси старается не допустить чрезмерного укрепления обменного курса белорусского рубля к российскому рублю. Соответственно, на этом фоне происходит определенное снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и евро.

Так, с начала текущего года по 22 сентября официальный курс белорусского рубля к доллару США снизился на 5,4% до BYN2,0788 за USD1, а к евро – на 4% до BYN2,4500 за EUR1. Курс белорусского рубля к российскому рублю, напротив, укрепился в анализируемом периоде на 8,4% до BYN3,1389 за RUR100.

В результате возникает неблагоприятная комбинация внешних факторов, когда, с одной стороны, девальвация белорусского рубля к доллару США и евро приводит к удорожанию импортных товаров и услуг, в то время, как, с другой стороны, рост экспортных цен также провоцирует внутреннюю инфляцию.

При этом с точки зрения внутренних факторов определенное беспокойство вызывает рост зарплат белорусских работников и рублевых денежных агрегатов.

Так, по расчетам BusinessForecast.by, средняя начисленная зарплата белорусских работников (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июле 2018 г. возросла по сравнению с январем-июлем 2017 г. на 13,1% – с USD408,9 до USD462,5. При расчете использовался средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к доллару США на внутреннем валютном рынке: в январе-июле 2017 г. – BYN1,9042 за USD1, а в январе-июле 2018 г. – BYN1,9889 за USD1.

Отдельно в июле 2018 г. средняя начисленная зарплата белорусских работников составила USD490,8, в том числе работников бюджетной сферы – USD373,5 (см. рисунок 2).

Динамика средней зарплаты в экономике и в бюджетной сфере в январе 2012 г. – июле 2018 г., USD

Источник: nmnby.eu

В свою очередь, по данным Нацбанка, наличные деньги в обороте (денежный агрегат М0) в январе-августе 2018 г. увеличились на 19,3% (или на BYN453,8 млн) до BYN2,800 млрд на 1 сентября, рублевая денежная масса (денежный агрегат М2, включает наличные деньги и рублевые средства в банках) – возросла на 10% (на BYN1,409 млрд) до BYN15,479 млрд.

В свою очередь, валютная составляющая широкой денежной массы в анализируемом периоде, напротив, сократилась на 8,6% (или на USD1,125 млрд) до USD11,942 млрд на 1 сентября.

Наконец, широкая денежная масса (денежный агрегат М3) в январе-августе 2018 г. возросла на 1,2% (на BYN469,2 млн) до BYN40,318 млрд на 1 сентября.

В 2018 г. целевой ориентир по инфляции в Беларуси установлен в размере не более 6%. На данный момент центральный банк прогнозирует инфляцию в текущем году в размере около 5,5%. В августе 2018 г. годовая инфляция сложилась на уровне 5% против 4,1% в июне и июле текущего года.

В конечном счете, не исключено, что в случае дальнейшего усиления внешних рисков и повышения денежных доходов населения центральный банк может повысить ставку рефинансирования на следующем заседании правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, которое состоится 19 декабря 2018 г.

Александр Муха, «Наше мнение»