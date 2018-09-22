Carlsberg стал полноценным хозяином «Аливарии»‍ 22.09.2018, 18:06

Фото: alivaria.by

Пакет акций принадлежал Европейскому банку реконструкции и развития.

Baltic Beverages Holding , входящий в группу Carlsberg, приобрел 10,5% акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария». Пакет акций принадлежал Европейскому банку реконструкции и развития. О сделке сообщил юридический консультант, сопровождавший ее, компания Sorainen, пишет spektr.by.

Сделка была проведена через БВФБ. По информации биржи, 10 сентября этого года была зарегистрирована сделка с 12 849 акциями ОАО «Пивоваренная компания Аливария» на сумму более 13,7 млн. долларов. Цена одной бумаги составила 1067,73 доллара.

Предложение о покупке 12 849 акций завода было выставлено на Едином портале финансового рынка 21 августа этого года. Акции предлагалось купить по цене от 1 039,5 до 1082 долларов США. Предложение действительно до 1 декабря 2018 года. Поэтому в его рамках в теории могут быть выкуплены и ценные бумаги, принадлежащие акционерам-физлицам. Их насчитывается более 200.

В прошлом году «Аливария» показала выручку 146,8 млн. рублей и получило чистую прибыль в 17,38 млн. рублей.