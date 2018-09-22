Для Путина и Лукашенко в Могилеве споет любитель «русского мира» 14 22.09.2018, 18:17

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Денис Майданов

Денис Майданов «прославился» своей любовью к «ДНР».

Завершить основную программу V Форума регионов Беларуси и России должен гала-концерт 11 октября. По словам организаторов, в нем примут участие около 300 артистов из обеих стран.

Со стороны белорусской эстрады будут привычные Алена Ланская, группа “Песняры”, Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко, менее привычный Руслан Алехно и другие, пишет “Могилевская весна”.

Россия предложит своих артистов, самым известным из которых является Денис Майданов. Интересно, это совпадение, что он является одним из самых ярых и приверженцев “русского мира”?

С восторгом встретил аннексию Крыма

Денис Майданов радостно воспринял поглощение полуострова Российской Федерацией. В 2015 году артист выступил на байк-шоу «Кузница победы» под Севастополем, организованном мотоклубом «Ночные волки».

После выступления Майданов в интервью для РИА Крым заявил, что “присоединение Крыма — это торжество исторической справедливости”. То, что Крым принадлежит Украине, певец назвал результатом “неграмотного политического разбазаривания исконно русских земель”.

— В данном случае была обоюдная воля крымского народа и президента Владимира Путина, который, будучи сильным человеком и руководителем, принял это историческое решение», – заявил тогда Денис Майданов.

В отличие от многих других артистов, которые попытались дистанцироваться от политики, солист занял конкретную позицию любителя “русского мира”:

— От многих артистов мы слышим, что творчество – творчеством, а политика – политикой. Но я считаю, что должна быть своя внутренняя правда и ощущение себя в этом мире, — заявлял Майданов в 2015 году.

Любитель специфических республик

Крымом артист не ограничился. В 2015, 2016 и даже 2018 году Денис Майданов выступал в сепаратистской Донецкой народной республике. Во время концертов певец неоднократно высказывал мнение о конфликте между ДНР и Украиной, обвиняя последнюю в фашизме:

– Я искренне благодарю вас за то, что вы, в пример многим, встали против вандализма, против фашизма и стоите за свои интересы, за свою историю, свою землю. Желаю вам, чтобы ваша история была со счастливым концом, — заявил исполнитель во время концерта 2016 года.

В этом году Майданов выступал в Донецке в июле в честь “Дня работника торговли ДНР”.

Любимец российских силовиков

В активе Дениса Майданова типичный набор наград российского артиста — выигрывал “Золотой граммофон”, несколько раз был лауреатом премии “Шансон года в Кремле”.

Гораздо интересны другие награды Майданова, которые ему выписали российские силовики.

Так, Министерство внутренних дел награждало Майданова знаком “За содействие МВД России” и медалью “За вклад в укрепление правопорядка”. Министерство обороны раскошелилось на медаль “Участнику военной операции в Сирии”, а потом ещё и на премию “за активную культурно-шефскую работу”.

Наконец, ФСБ России признало его лауреатом 1-й премии ФСБ РФ в номинации “Музыкальное искусство” за цикл военно-патриотических песен. Что любопытно, эту награду в тот год Майданов разделил (сюрприз-сюрприз) с Анатолием Ярмоленко и ансамблем “Сябры”.

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V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября. Ожидается, что на него приедут Лукашенко и Путин. Всего участие примут почти 2 тыс. человек из 40 регионов Российской Федерации и шести регионов Республики Беларусь.