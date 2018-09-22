Акакий Акакиевич в шинели и с автоматом 1 Игорь Эйдман

22.09.2018, 18:24

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Война — это искушение для маленького человека стать «большим».

Посмотрел позавчера «Донбасс» Сергея Лозницы. Об этом фильме обычно пишут, как о почти документальной хронике войны на востоке Украины. Но мне представляется, что он существенно глубже. Главная тема фильма — гоголевский «маленький человек» в чрезвычайных социальных обстоятельствах. Не случайно у одного из наиболее характерных героев фильма совершенно гоголевская фамилия Яичница.

Война — это искушение для маленького человека стать «большим», вырасти в чужих и собственных глазах, изменить жизнь, избавиться от одиночества и заброшенности, приобщиться к силе оружия.

Для того чтобы маленький человек поддался искушению разрушить привычный мир, его необходимо соблазнить. Для этого нужна лживая пропаганда, объясняющая людям, что у них есть смертельный враг, которого надо уничтожить любой ценой; что убивая и рискуя собой, они становятся героями.

Cоблазненный войной маленький человек превращается в монстра. С него слетает и без того еле ощутимый налет культуры. Из шинели Акакия Башмачкина вылезает зверь. Он упивается насилием и вседозволенностью, унижает, грабит, убивает. Братство маленьких людей с оружием оборачивается взаимным насилием и жестокостью. А кончается все «полной гибелью всерьез». В фильме все это показано блестяще.

Именно на соблазнителях лежит основная доля вины за кровь и зло, которые творят одурманенные пропагандистской сивухой «малые мира сего».

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Евангелие от Матфея).

Кремль сознательно соблазнил «малых сих» в Донбассе. Он вылил на них тонны пропагандистских помоев, вывел, таким образом, на улицы, а потом вооружил и послал вместе с российскими военнослужащими («ихтамнетами») убивать. Это вызвало ответное насилие, всеобщее озверение и перманентную войну. Фильм Лозницы позволяет понять глубинные причины донбасского кошмара.

Игорь Эйдман, аtr.ua