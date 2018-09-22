В Беларуси некоторые товары могут исчезнуть из интернет-магазинов 22.09.2018, 19:11

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МАРТ хочет поменять правила продажи товаров.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подготовило и вынесло на общественное обсуждение на своем сайте проект постановления правительства, вносящего изменения в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам.

В перечень товаров, запрещенных к продаже вне торговых объектов, в том числе через интернет-магазины, предлагается дополнительно включить пиво, слабоалкогольные напитки, непродовольственные товары, принятые на комиссию, сообщает «Прайм пресс».

Также в перечень включены монеты из драгоценных металлов, мерные слитки из золота. В перечень предлагается включить пиротехнические изделия бытового назначения. Сейчас в нем есть все пиротехнические изделия.

Кроме того, из перечня запрещенных к продаже исключается позиция «специализированная пищевая продукция для питания спортсменов».

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 28 сентября 2018 г.