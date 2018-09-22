Он уважать себя заставил 3 Тамара Глущенко

22.09.2018, 19:19

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Как Эдуард Ханок засудил ОНТ.

Принципиальный композитор, автор знаменитых песен «Малиновка», «Потолок ледяной», «А я лягу-прылягу» и др., брестчанин Эдуард Ханок эффектно поправил нравы в области авторских прав в СМИ. В августе наш земляк выиграл судебное дело по его иску к каналу ОНТ. Кроме причитающихся по иску денежных выплат Эдуарда Семеновича особенно удовлетворяет воспитательный результат.

Ведь после его юридической победы в средствах массовой информации заметно улучшилась память о том, кто написал то или иное исполняемое произведение, чего он в основном и добивался.

А причиной судебного разбирательства как раз и стало умолчание о написавших песни композиторах, которое особенно шокировало автора музыки на концерте памяти Александра Тихановича. В последнее время у ведущих концертов повелось объявлять только имена исполнителей, так что у неосведомленной публики может складываться полное впечатление, что артисты поют произведение собственного сочинения. Правда, телевизионный ответчик и его адвокат пытались доказать составу суда, что в телепрограмме есть видеоссылка с именами авторов. Однако истцу с помощью экспертизы удалось внести ясность, что спорный видеоряд был вброшен в запись уже после концерта, накануне судебных заседаний. Как говорит Эдуард Семенович, ему помог его адвокат Евгений Портной, внесший в разбирательство очень важные тонкости и нюансы - настоящий профессионал в делах авторского права.

Таким образом, судебная победа Ханка упразднила сложившееся еще в советское время понятие о том, что договор с авторами песен заключает Министерство культуры, и поэтому пользоваться готовым материалом можно безвозмездно кому вздумается. Теперь задействован новый порядок, известный еще с 1998 года, но на практике не работавший. Он гласит, что с поэтами и композиторами следует заключать договор каждому желающему использовать их творения на сцене или в эфире. И, конечно, отныне во всех формах концертов полагается указывать имена создателей песен.

По словам Эдуарда Ханка, официально расставив все точки над «і», получив извинения от ответчиков, он испытывает моральный подъем и творческое вдохновение, схожие со струей свежего воздуха. А свое обоснование затеянной процедуре истец объясняет полюбившимся ему высказыванием известной его единомышленницы Татьяны Тарасовой: «Я не прощаю людей, которые не говорят мне «спасибо».

И это - не последний публичный проект неугомонного деятеля культуры. В эти дни он сдает в производство свою новую книгу под названием «Нас бьют - мы летаем». Она - о бойцах и небойцах, о делении творческих персон на тех, кто сдается, и тех, кто пружинит. Автор называет свой труд аналитикой, а посвящен он громким скандалам, связанным с культурной сферой. В материале книги содержится и так называемое «брестское дело». Острое перо описывает имевший место конфликт вокруг приглашения на выступление в Брест ансамбля Александрова, к которому автор книги имел непосредственное отношение.

Конечно, и в контексте названия книги, и в жизни Эдуард Семенович относит себя к бойцам, с чем уж точно нельзя не согласиться.

Тамара Глущенко, «Вечерний Брест»