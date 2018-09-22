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Питер Динклейдж рассказал секреты «Игры престолов»

  • 22.09.2018, 20:24
Питер Динклэйдж

Актер любил шутить над всей съемочной группой.

Актер Питер Динклэйдж, который заявил, что "Игра престолов" заканчивается в нужное время, побывал на вечернем шоу Джимми Киммела. Мужчина рассказал, как жестоко подшучивал над своими коллегами по съемочной площадке сериала, пишет segodnya.ua.

"Люблю притворяться мертвым. Это весело", – заявил Динклэйдж.

Жертвами его розыгрышей становились гардеробщики и продюсеры: "Нужно хорошенько распластаться на полу — в очень неловком положении".

По словам актера, он готов часами ждать того, кто купится на его шутку.

"На съемочной площадке полно времени", – добавил он.

В ответ Киммел поделился похожей историей — его с сестрой точно так же разыгрывала мама. Она ложилась на пол и ждала, пока дети обнаружат ее и начнут плакать, после чего объявляла, что это всего лишь шутка. Мать Киммела хотела, чтобы сын перестал рассказывать об этом, но ведущего ее просьба не останавливает.


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