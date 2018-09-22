Чиновники, просто отойдите в сторону — и не мешайте 1 22.09.2018, 20:39

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Что происходит на рынке частных перевозок.

Хочу задать вам вопрос. Будете ли вы лечиться, понимая, что являетесь здоровым человеком? Начнете ли чинить машину или холодильник, которые исправно работают? Мне кажется, что конфликтная история с частными перевозчиками, которая уже давно решается и все никак не может разрешиться, напоминает именно такую ситуацию. Чиновники пробуют «починить» то, что прекрасно работает без них, пишет Анатолий Шумченко для onliner.by.

Безопасность сегодня в полной мере регламентируется Правилами дорожного движения, за выполнением всех требований по перевозке пассажиров пристально следит транспортная инспекция, у которой (здесь никто не поспорит) очень широкие полномочия. Механизмы уплаты налогов и ведения отчетности четко прописаны в законодательстве. Казалось бы, все аспекты работы частников, занимающихся пассажирскими перевозками, учтены — но нет, решили полностью переписать законодательство. Давайте посмотрим на последствия таких действий.

На сегодня рынок частных перевозок пассажиров активно развивается и саморегулируется. Растет количество субъектов малого бизнеса, работающих в этой сфере, соответственно, повышается число самоорганизованных рабочих мест (в том числе в глубинке, где с этим большие проблемы), увеличиваются налоговые поступления. Потребители в большинстве своем довольны тем, как работает нынешняя система частных перевозок, — это можно проверить, просто опросив знакомых, которым приходится регулярно ездить по междугородним маршрутам.

Что сейчас пробует сделать государство? Оно вновь пытается неумелыми руками навести порядок там, где все работает и развивается.

Была надежда, что вмешательство государства — это попытка найти некое компромиссное решение. Но, как мы увидели, в итоге чиновники сделали именно так, как им хочется. Какие параллели здесь можно провести? Лично я вижу, что ситуация аналогична тому, что до сих пор происходит в отношениях государства и малого частного бизнеса в большинстве сфер. Различного рода урегулирования, многоступенчатый, с дублирующими друг друга структурами контроль — все это приводит к тому, что малое предпринимательство вынуждено уходить из сферы бизнеса, а на его место приходят так называемые крупные игроки, которые нередко становятся монополистами, начинающими диктовать потребителю свои, совершенно неудобные тому условия.

А это значит, что тысячи людей, работающих на себя в сфере пассажироперевозок, останутся без заработка или будут вынуждены работать нелегально.

Я слышу предположения, что представители малого бизнеса противятся переменам потому, что не хотят брать на себя обязательства, не желают, чтобы над ними осуществлялся еще более строгий контроль. Но давайте будем апеллировать к фактам, о которых носители такой точки зрения предпочитают не вспоминать.

Сторонники «зарегулирования» всего в ручном режиме, наверное, забывают, что уже давным-давно доказано: самый лучший регулятор — это свободный рынок. Во всем мире главными показателями, на которые надо ориентироваться, являются спрос и предложение. Государство должно лишь сделать так, чтобы взаимная работа двух этих основных движущих сил рынка происходила в максимально комфортных обстоятельствах.

Что же мы видим сейчас? Со времен обретения Беларусью независимости чиновники так и не смогли построить нормальную систему пассажироперевозок. Они и не должны были это делать! Возникла ситуация, при которой возрастающий спрос был в большей степени закрыт представителями частного бизнеса. И результат, полученный в естественных условиях, оказался полностью удовлетворяющим все стороны. Пассажиры довольны, предприниматели работают, конкурируя друг с другом, государство получает налоги.

Не нравится это, наверное, только тем, кто очень хочет резко прийти на рынок с большим капиталом и захватить его. Ведь придется выдержать конкуренцию с малым бизнесом, представители которого работают в сфере давно и досконально знают все тонкости перевозок. Только задумайтесь: сегодня мы наблюдаем высшую форму клиентоориентированности. Большинство маршрутчиков не просто имеют расписание движения, но и подстраивают его под каждого конкретного пассажира, готовы заехать за многими чуть ли не во двор жилого дома. Как с подобным может конкурировать «автомобильный гипермаркет»?

Есть еще один аспект, который, как мне кажется, не все замечают. Важно помнить, что не указы, законы и правила, спущенные сверху, являются гарантом качества услуг, а максимально интенсивная, здоровая конкуренция. Сегодня мы видим, что предприниматели воюют за каждого пассажира, постоянно повышая качество работы, а значит, ситуация фактически идеальная. Бизнес вовсю старается подстроиться под клиентов, и это очень правильно. Государство же отчего-то уверено, что и бизнесмены, и потребители услуги должны подстроиться под него. Ничего путного из этого не выйдет, мы подобное проходили уже неоднократно. Чиновники, просто отойдите в сторону — и не мешайте.