Ксендз Вячеслав Борок: Только правда может нас освободить 1 22.09.2018, 20:57

Вячеслав Борок

Фото: Facebook

К сожалению, белорусы могут увидеть Папу Римского только на соседской земле.

Среди толпы паломников в Вильнюсе можно встретить множество наших соотечественников. Ранее сообщалось, что на встречу с Папой должен приехать 2000 паломников из Беларуси. Сегодня уже говорят, что цифра может быть значительно больше, сообщает «Белсат».

Но не только с молодежью встречается Понтифик. Франциск собирается встретиться с духовенством, чтобы очертить сложные вызовы, которые возникли перед Церковью, не обходя позорных тем.

Кто-то уже увидел Папу, а кто-то еще собирается в дорогу. Завтра Понтифик отслужить Мессу в Каунасе, а в понедельник Франциск должен приехать в латвийский санктуарий в Аглоне. Там помолиться вместе с епископом Рима собирается по крайней мере тысяча католиков из Витебской области.

«Будем молиться, чтобы Бог позволил нам любить этот ценнейший дар свободы. Чтобы Бог позволил нам понять, что только правда может нас освободить», - добавил священник Вячеслав Борок, глава Витебской епархии.

Выражают верующие и большое желание встретить когда-нибудь главу Католической Церкви в Беларуси. Но пока приходится довольствоваться возможностью видеться с Понтификом на соседской земле.