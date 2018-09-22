Авиаэксперт: Рогозин и Устименко - могильщики российской космонавтики 3 22.09.2018, 20:46

1,628

Фото: Вадим Лукашевич / Facebook

Cамостоятельных задач для российских космонавтов в космосе нет.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель его пресс-службы Владимир Устименко войдут в историю как могильщики российской космонавтики, заявил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич в Facebook, сообщает "Гордон".

Авиаэксперт отметил, что Рогозину и пресс-службе "Роскосмоса" не простят обвинений в адрес американских космонавтов, которые якобы могли просверлить в космосе корабль "Союз".

"Из-за этих уродов нас вышвырнут из следующей большой международной программы создания пилотируемой окололунной станции... Отказ от участия в этом новом проекте – это начало агонии российской пилотируемой космонавтики", – подчеркнул он.

По мнению Лукашевича, серьезных задач для дальнейшего пребывания человека на околоземной орбите не осталось.

"Все, что можно там сделать, исследовать или изучить, включая проблемы обеспечения длительного пребывания человека в невесомости, – уже выполнено за почти 50-летнюю историю околоземных обитаемых станций. И задач, которые нельзя было бы сделать проще и дешевле автоматами на околоземной орбите, для человека не осталось... Более того, российская (не путать с советской!) пилотируемая космонавтика существует до сих пор именно благодаря международному сотрудничеству, и в первую очередь – с американцами", – заявил эксперт.

Он отметил, что самостоятельных задач для российских космонавтов в космосе нет, поэтому бывший глава "Роскосмоса" еще несколько лет назад предлагал отказаться от постоянного присутствия людей в космосе.

"Пилотируемая космонавтика "съедает" примерно 40–45% всего космического бюджета, ничего толком (в сопоставимом размере) не давая взамен. В современных экономических условиях отказ от международного сотрудничества – это смерть. Упование на БРИКС – самообман... Через несколько лет технологически передовые сделают следующий логичный шаг – уйдут к Луне. Мы останемся в заднице, потому что реализовать самостоятельно подобный проект окололунного поселения – это "ухо от селедки", нам это просто не под силу, кто-бы что ни говорил, не предлагал и не рисовал на бумаге", – подытожил Лукашевич.