ООН: Йемену грозит голод 3 22.09.2018, 21:11

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Жители страны находятся в такой сложной ситуации, что едят листья.

Численность голодающего населения в Йемене может возрасти до 11,5 миллиона человек, предупреждают в ООН, сообщает korrespondent.net.

Ситуация в Йемене близка к катастрофе. Об этом в пятницу, 21 сентября, на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

По его словам, в Йемене количество жителей, которые не имеют регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза. Если сейчас их число равно 8 миллионам, то вскоре к ним могут прибавиться еще 3,5 миллиона человек.

Тяжелая экономическая ситуация в стране вызвана обесцениванием йеменского риала. Его стоимость за последний месяц снизилась на 30%. А так как практическая вся еда, потребляемая в Йемене, импортируется, то снижение стоимости валюты напрямую влияет на рост цен на продовольствие. Эта тенденция затрагивает около 10 миллионов жителей страны.

Лоукок подчеркивает, что в Йемене уже сейчас есть очаги, где люди голодают и вынуждены есть листья, не имея больше никакой еды.