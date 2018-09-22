В Крыму назвали правительство Медведева врагами народа 1 22.09.2018, 21:32

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Фото: twitter

Жители оккупированного Симферополя вышли на протест.

В оккупированном Россией Симферополе в субботу, 22 сентября, проходит митинг против пенсионной реформы, сообщает UAportal.

Пикет проходит в парке им. Гагарина и организован местным отделением КПРФ. На мероприятие собрались несколько десятков человек преклонного возраста. Они принесли с собой флаги и транспаранты с коммунистической символикой. На одном из плакатов была замечена надпись "Правительство Медведева враги народа".

Крым.В Симферополе на митинге против пенсионной реформы резко раскритиковали путина и Медведева. Реформу назвали людоедской, потребовали отставки правительства и проведения референдума. Считают, что Единая россия за 20 лет научилась только врать и воровать https://t.co/vC2hwQpDrh pic.twitter.com/PH03ROT1YZ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 сентября 2018 г.

Участники митинга потребовали отзыва из Государственной думы России проекта пенсионной реформы, проведения референдума и отставки оккупационного парламента Крыма.

Как известно, 19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. Проект реформы предполагал повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет у мужчин к 2028 году и с 55 до 63 лет у женщин к 2034 году. Проект был негативно воспринят российским обществом.

Также это привело к снижению рейтинга президента РФ Владимира Путина, после чего он предложил смягчить проект.

19 сентября оккупационный парламент Крыма принял законопроект, сохраняющий льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет.