Если делаете элитой Швондера и Шарикова, значит получите на выходе вот это 1 Виктор Шендерович

22.09.2018, 21:55

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Виктор Шендерович

Какую роль в истории государства играют народ и элита.

Родители сделали так, что у тебя появилась эта потребность и ты какое-то время уже делаешь это самостоятельно. Для того чтобы мыть руки нужно, чтобы десяток-другой, 20 раз тебя отвели за ручку и поставили под струю с мыльцем. Первое время самому намыливать, потом научить его. Это процесс.

А если нацию сознательно растлевают и деградируют ее, причем это не ошибка. А это и есть стратегия. Растление нации – это осознанная государственная стратегия. Растлевают. Распятые мальчики, эти все. Испанские диспетчеры. Полная нечувствительность ко лжи. Абсолютно зашоренные.

20 лет Останкино вливает это дерьмо людям в головы. А потом ты говоришь: а чего это народ какой-то не такой. Этот же народ выходил в 90-м году за свободу cтран Балтии. Этот же народ. Просто дальше это поворачивается, элита меняется, и когда элитой становятся не Сахаров, Афанасьев, Рыжов, а — Кадыров, Сечин и вот это все — тогда поворачивается рычаг. И элитой становится вот это другое.

А к народу, извини, всякий спрос с народа это большая пошлость. Народ какой есть. Он такой же. Народ состоит из профессора Преображенского, доктора Борменталя, Шарикова и Швондера. Там еще в промежутке много чего. Если ты делаешь элитой Швондера и Шарикова, значит получите на выходе вот это все. Стал бы элитой профессор Преображенский – получили бы Силиконовую долину. Вот и всё. А народ тот же.

Не надо о народе. Это по́шло. Есть элита, которая выстраивает правила. Народ эти правила, любой народ правила, которые диктуются сверху, в массе своей принимает. Немецкий народ был народом Томаса Манна, стал народом Геббельса. В две секунды. Не в две секунды – в три года. Становится очень быстро. Поменялась элита – люди встроились. Вдруг выяснилось, что, собственно говоря, гестаповец это элита. Как и у нас. Вот на наших глазах происходит эшник приходит какой-то чувак из центра «Э» старшеклассницу забирают с урока, начинают ее запугивать в школе. Девочку Камиллу.

Этот сюжет есть в фейсбуке. Этот эшник это элита. Он борется типа с экстремизмом. Не Жириновским, который призывал бог знает сколько лет, уголовное преступление международного класса. Не с Путиным. Он борется с девочкой Камиллой. Старшеклассницей. Значит если у нас элита этот эшник офицер, который запугивает ребенка, и он сверлит себе новые дырочки, он раскрыл очередной заговор. Он и в погонах. Он будет у нас элита.

А девочка Камилла съедет отсюда умница в какой-то момент. Если она не захочет иметь дело с этими эшниками. Либо она пойдет в тюрьму, либо она пойдет в маргиналы. Либо она уедет. Ничего четвертого. И значит потом мы будем говорить о народе. Ну, народ в том числе, вот эта девочка, ее родители.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»