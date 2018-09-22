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Прощание с Анатолием Капским состоится в понедельник в Зембине и Борисове

  • 22.09.2018, 22:14
Анатолий Капский

Председатель правления ФК БАТЭ умер в возрасте 52 лет.

Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским, который сегодня скончался на 53-м году жизни, можно будет в понедельник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района:

в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия;

в 8.00 — отпевание.

Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 в фойе «Борисов-Арены» (рядом с входом Media).

 

ФК БАТЭ приглашает всех желающих отдать дань уважения и памяти замечательному человеку.


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