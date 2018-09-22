Прощание с Анатолием Капским состоится в понедельник в Зембине и Борисове
- 22.09.2018, 22:14
Председатель правления ФК БАТЭ умер в возрасте 52 лет.
Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским, который сегодня скончался на 53-м году жизни, можно будет в понедельник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района:
в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия;
в 8.00 — отпевание.
Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 в фойе «Борисов-Арены» (рядом с входом Media).
ФК БАТЭ приглашает всех желающих отдать дань уважения и памяти замечательному человеку.