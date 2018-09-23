В Одессе стреляли в активиста «Силы людей» 23.09.2018, 8:14

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Олег Михайлик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вчера вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика.

Об этом «Думской» сообщила его супруга.

Фото: dumskaya.net

Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию.

Фото: dumskaya.net

Пострадавший является главой городской организации партии «Сила Людей», неоднократно выступал против нынешней муниципальной администрации.

Фото: dumskaya.net

По словам советника главы ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

Фото: dumskaya.net

«У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется», - рассказал он.

Фото: dumskaya.net

Медики говорят, что у Михайлика больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Состояние оценивается как тяжелое. Полиция случившееся пока не комментирует.