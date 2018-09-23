Ватикан и Китай подписали историческое соглашение 23.09.2018, 8:21

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Спор о назначении епископов в КНР разрешился.

КНР и Ватикан подписали в Пекине историческое соглашение о назначении епископов. Об этом сообщает агентство Xinhua.htm со ссылкой на МИД КНР (перевод – liga.net).

Подписавшими выступили заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао и глава ватиканской делегации, заместитель секретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуан Камильери.

"Китай и Ватикан готовы продолжать поддерживать контакты и продвигать вперед процесс улучшения двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.

В рамках этого исторического соглашения об улучшении связей между Ватиканом и КНР, Папа Франциск признал семь епископов, назначенных Китаем, сообщает BBC.

Вопрос о том, кто назначает епископов оставался спорным с тех пор, как Китай впервые разорвал дипломатические отношения со Святым Престолом в 1951 году. В Китае живут около 10 млн католиков.

Папа Франциск надеется, что соглашение "позволит исцелить раны прошлого" и обеспечит полное единодушие среди католиков в Китае, сообщили в Ватикане.